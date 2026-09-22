Σέντρα στο UEFA Nations League στο Novasports: Η Εθνική Ελλάδας στην ελίτ της League A και 100+ ζωντανοί αγώνες σε δύο εβδομάδες!

- Μεγάλη πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου: Όλος ο όμιλος της «Γαλανόλευκης» (Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία) ζωντανά στις οθόνες των συνδρομητών
- Μαραθώνια κάλυψη με την εκπομπή «UEFA Nations League Tonight» και «Live Conference Show» (Λεπτό προς Λεπτό) με τον Νίκο Τζουάννη.
- Τέσσερις αγωνιστικές «φωτιά» back–to–back από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου.
Τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δίνουν ραντεβού στο «γήπεδο» του Novasports! Οι 54 εθνικές ομάδες της Ευρώπης ρίχνονται στη μάχη των ομίλων του UEFA Nations League 2026-2027, διεκδικώντας την πρόκριση στα Finals (9-13 Ιουλίου 2027) αλλά και το πολύτιμο εισιτήριο για το Euro 2028.
Η ιστορική πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στη League A
Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η Εθνική μας ομάδα αγωνίζεται στην ανώτερη κατηγορία (League A, 2ος όμιλος) και θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε κορυφαίες δυνάμεις: τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.
- Πρεμιέρα: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι.
- 2η Αγωνιστική: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Γερμανία στο
- Άουγκσμπουργκ.
- 3η & 4η Αγωνιστική (Εντός Έδρας): Με Ολλανδία (1/10, 21:45) και Γερμανία (4/10, 21:45).
Το σύστημα διεξαγωγής
Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου της League A προκρίνονται στα προημιτελικά του Μαρτίου 2027, διεκδικώντας μια θέση στα Finals. Ο 4ος υποβιβάζεται στη League B, ενώ ο 3ος θα παίξει μπαράζ παραμονής με τον 2ο της League B. Λόγω του διευρυμένου φθινοπωρινού παραθύρου, οι πρώτες 4 αγωνιστικές θα διεξαχθούν συνεχόμενα από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου.
Όλη η δράση LIVE: UEFA Nations League Tonight
Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τον παλμό και των 100+ αναμετρήσεων. Καθημερινά, από τις 24/9 έως τις 6/10, η μαραθώνια εκπομπή UEFA Nations League Tonight με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη θα ξεκινά στις 21:00 με πλούσιο ρεπορτάζ. Στις 21:45, το «Live Conference Show» θα προσφέρει παράλληλη live εικόνα από όλα τα γήπεδα, ενώ μετά τη λήξη των αγώνων θα ακολουθούν αναλύσεις, highlights και όλα τα γκολ της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
- 19:00 UEFA Nations League –1η αγωνιστική: Ανδόρα-Μάλτα Novasports3 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League: Λιχτενστάιν-Λιθουανία Novasports News σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου
- 21:45 UEFA Nations League: Σερβία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία–Δανία Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
- 21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Γερμανία Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
- 21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Ουαλία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 21:45 UEFA Nations League: Αυστρία-Ισραήλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 21:45 UEFA Nations League: Κόσοβο-Ιρλανδία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
- 06:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6
- 08:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ και Β’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη
- 10:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
- 13:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Γ’ και Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
- 16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #172 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
- 19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Λετονία Novasports3 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη
- 19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Β.Ιρλανδία Novasports Premier League σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Ρουμανία Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου
- 21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Βέλγιο Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
- 21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Κύπρος Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
- 21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Γαλλία Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Ουκρανία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
- 21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
- 08:00 WTA 250 Korea Open – Ημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
- 09:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
- 13:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
- 16:00 UEFA Nations League: Σλοβενία-Σκωτία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
- 19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Εσθονία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 19:00 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Καζακστάν Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
- 19:00 UEFA Nations League: Σ.Μαρίνο-Φινλανδία Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
- 19:00 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Λουξεμβούργο Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League: Αγγλία–Ισπανία Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
- 21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Μολδαβία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
- 21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Κροατία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Λευκορωσία Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
- 21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Ελβετία Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
- 09:30 WTA 250 Korea Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 12:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 16:00 UEFA Nations League – 2η αγωνιστική: Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
- 19:00 UEFA Nations League: Αυστρία-Κόσοβο Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
- 19:00 UEFA Nations League: Σερβία-Ολλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
- 19:00 UEFA Nations League: Δανία-Ουαλία Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
- 19:00 UEFA Nations League: Γιβραλτάρ-Ανδόρα Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
- 21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία-Πορτογαλία Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
- 21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Ιρλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
- 19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Κύπρος Novasports Start
- 19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Ουκρανία Novasports2
- 19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Μαυροβούνιο Novasports3
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
- 21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start
- 21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Γαλλία Novasports Prime
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Ιταλία Novasports2
- 21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία Novasports3
- 21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Πολωνία Novasports4
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
- 19:00 UEFA Nations League: Μολδαβία–Ν.Φερόε Novasports3
- 19:00 UEFA Nations League: Φινλανδία–Λευκορωσία Novasportsextra1
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
- 21:45 UEFA Nations League: Σκωτία–Ελβετία Novasports News
- 21:45 UEFA Nations League: Βουλγαρία–Εσθονία Novasports Start
- 21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο–Ισλανδία Novasports1 (Live Conference Show)
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Τσεχία–Αγγλία Novasports Premier League
- 21:45 UEFA Nations League: Ισπανία–Κροατία Novasportsextra1
- 21:45 UEFA Nations League: Σλοβενία–Β.Μακεδονία Novasportsextra2
- 21:45 UEFA Nations League: Σαν Μαρίνο–Αλβανία Novasportsextra3
- 21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία–Καζακστάν Novasports1 (Live Conference Show)
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
- 19:00 UEFA Nations League–3η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν Novasports Start
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
- 21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα–Ολλανδία Novasports Start
- 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Δανία–Πορτογαλία Novasports2
- 21:45 UEFA Nations League: Γερμανία–Σερβία Novasports3
- 21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ–Κόσοβο Novasports6
- 21:45 UEFA Nations League: Ουαλία–Νορβηγία Novasports Premier League
- 21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία–Αυστρία Novasportsextra1
- 21:45 UEFA Nations League: Μάλτα–Γιβραλτάρ Novasportsextra2
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
- 17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν–Μολδαβία Novasports1
- 19:00 UEFA Nations League: Κύπρος–Αρμενία Novasports Start
- 19:00 UEFA Nations League: Λετονία–Μαυροβούνιο Novasports2
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
- 21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη–Σουηδία Novasports News
- 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Γαλλία–Ιταλία Novasports2
- 21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία–Β.Ιρλανδία Novasports Premier League
- 21:45 UEFA Nations League: Ν.Φερόε–Σλοβακία Novasportsextra1
- 21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο–Τουρκία Novasportsextra2
- 21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία–Γεωργία Novasportsextra3
- 21:45 UEFA Nations League: Πολωνία–Ρουμανία Novasportsextra4
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
- 04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #48 Novasports5
- 14:00 WTA 1000 China Open-2η μέρα Novasports6
- 16:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Αλβανία Novasports1
- 19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Βουλγαρία Novasports Start
- 19:00 UEFA Nations League: Κροατία-Αγγλία Novasports Prime
- 19:00 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο Novasports2
- 19:00 UEFA Nations League: Εσθονία-Λουξεμβούργο Novasports3
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Σκωτία Novasports Start
- 21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Τσεχία Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Σλοβενία Novasports2
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
- 14:00 WTA 1000 China Open-3η μέρα Novasports6
- 16:00 UEFA Nations League-4η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν–Λιθουανία Novasports1
- 19:00 UEFA Nations League: Κόσοβο–Αυστρία Novasports Start
- 19:00 UEFA Nations League: Μάλτα–Ανδόρα Novasports2
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
- 21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα–Γερμανία Novasports Start
- 21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία–Νορβηγία Novasports Prime
- 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία–Ισραήλ Novasports2
- 21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία–Σερβία Novasports3
- 21:45 UEFA Nations League: Ουαλία–Δανία Novasports4
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
- 15:30 WTA 1000 China Open-4η μέρα Novasports6
- 19:00 UEFA Nations League: Κύπρος–Λετονία Novasports Prime
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
- 21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία–Σουηδία Novasports Start
- 21:45 UEFA Nations League: Ιταλία–Τουρκία Novasports Prime
- 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Γαλλία–Βέλγιο Novasports2
- 21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη–Πολωνία Novasports3
- 21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία–Ουγγαρία Novasports4
- 21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο–Αρμενία Novasports5
- 21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία–Γεωργία Novasports Premier League
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Τρίτη 6 Οκτωβρίου
- 12:00 WTA 1000 China Open-Φάση των «32» Novasports6
- 17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν–Ν.Φερόε Novasports Start
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
- 21:45 UEFA Nations League: Ελβετία–Β.Μακεδονία Novasports Start
- 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Κροατία–Ισπανία Novasports2
- 21:45 UEFA Nations League: Σκωτία–Σλοβενία Novasports3
- 21:45 UEFA Nations League: Εσθονία–Ισλανδία Novasports5
- 21:45 UEFA Nations League: Αλβανία–Σαν Μαρίνο Novasports6
- 21:45 UEFA Nations League: Αγγλία–Τσεχία Novasports Premier League
- 21:45 UEFA Nations League: Λευκορωσία–Φινλανδία Novasportsextra1
- 21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο–Βουλγαρία Novasportsextra2
- 21:45 UEFA Nations League: Μολδαβία–Σλοβακία Novasportsextra3
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.