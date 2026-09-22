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22.09.2026 12:05

Σέντρα στο UEFA Nations League στο Novasports: Η Εθνική Ελλάδας στην ελίτ της League A και 100+ ζωντανοί αγώνες σε δύο εβδομάδες!

22.09.2026 12:05
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  • Μεγάλη πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου: Όλος ο όμιλος της «Γαλανόλευκης» (Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία) ζωντανά στις οθόνες των συνδρομητών
  • Μαραθώνια κάλυψη με την εκπομπή «UEFA Nations League Tonight» και «Live Conference Show» (Λεπτό προς Λεπτό) με τον Νίκο Τζουάννη. 
  • Τέσσερις αγωνιστικές «φωτιά» backtoback από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου. 

Τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δίνουν ραντεβού στο «γήπεδο» του Novasports! Οι 54 εθνικές ομάδες της Ευρώπης ρίχνονται στη μάχη των ομίλων του UEFA Nations League 2026-2027, διεκδικώντας την πρόκριση στα Finals (9-13 Ιουλίου 2027) αλλά και το πολύτιμο εισιτήριο για το Euro 2028. 

Η ιστορική πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στη League A

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η Εθνική μας ομάδα αγωνίζεται στην ανώτερη κατηγορία (League A, 2ος όμιλος) και θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε κορυφαίες δυνάμεις: τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία

  • Πρεμιέρα: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι
  • 2η Αγωνιστική: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Γερμανία στο
  • Άουγκσμπουργκ. 
  • 3η & 4η Αγωνιστική (Εντός Έδρας): Με Ολλανδία (1/10, 21:45) και Γερμανία (4/10, 21:45). 

Το σύστημα διεξαγωγής


Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου της League A προκρίνονται στα προημιτελικά του Μαρτίου 2027, διεκδικώντας μια θέση στα Finals. Ο 4ος υποβιβάζεται στη League B, ενώ ο 3ος θα παίξει μπαράζ παραμονής με τον 2ο της League B. Λόγω του διευρυμένου φθινοπωρινού παραθύρου, οι πρώτες 4 αγωνιστικές θα διεξαχθούν συνεχόμενα από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου. 

Όλη η δράση LIVE: UEFA Nations League Tonight

Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τον παλμό και των 100+ αναμετρήσεων. Καθημερινά, από τις 24/9 έως τις 6/10, η μαραθώνια εκπομπή UEFA Nations League Tonight με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη θα ξεκινά στις 21:00 με πλούσιο ρεπορτάζ. Στις 21:45, το «Live Conference Show» θα προσφέρει παράλληλη live εικόνα από όλα τα γήπεδα, ενώ μετά τη λήξη των αγώνων θα ακολουθούν αναλύσεις, highlights και όλα τα γκολ της ημέρας. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 UEFA Nations League –1η αγωνιστική: Ανδόρα-Μάλτα Novasports3 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
  • 21:45 UEFA Nations League: Λιχτενστάιν-Λιθουανία Novasports News σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου
  • 21:45 UEFA Nations League: Σερβία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
  • 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
  • 21:45 UEFA Nations League: ΝορβηγίαΔανία Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
  • 21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Γερμανία Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
  • 21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Ουαλία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
  • 21:45 UEFA Nations League: Αυστρία-Ισραήλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
  • 21:45 UEFA Nations League: Κόσοβο-Ιρλανδία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

  • 06:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6
  • 08:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ και Β’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη
  • 10:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
  • 13:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Γ’ και Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
  • 16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #172 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
  • 19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Λετονία Novasports3 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη
  • 19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Β.Ιρλανδία Novasports Premier League σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
  • 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
  • 21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Ρουμανία Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου
  • 21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Βέλγιο Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
  • 21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Κύπρος Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Γαλλία Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
  • 21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Ουκρανία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
  • 21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

  • 08:00 WTA 250 Korea Open – Ημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
  • 09:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
  • 13:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
  • 16:00 UEFA Nations League: Σλοβενία-Σκωτία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Εσθονία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
  • 19:00 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Καζακστάν Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
  • 19:00 UEFA Nations League: Σ.Μαρίνο-Φινλανδία Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 19:00 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Λουξεμβούργο Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
  • 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
  • 21:45 UEFA Nations League: ΑγγλίαΙσπανία Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
  • 21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Μολδαβία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Κροατία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
  • 21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Λευκορωσία Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
  • 21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Ελβετία Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube  με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

  • 09:30 WTA 250 Korea Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 12:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 16:00 UEFA Nations League – 2η αγωνιστική: Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 19:00 UEFA Nations League: Αυστρία-Κόσοβο Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
  • 19:00 UEFA Nations League: Σερβία-Ολλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
  • 19:00 UEFA Nations League: Δανία-Ουαλία Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
  • 19:00 UEFA Nations League: Γιβραλτάρ-Ανδόρα Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
  • 21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
  • 21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία-Πορτογαλία Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
  • 21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Ιρλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Κύπρος Novasports Start
  • 19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Ουκρανία Novasports2
  • 19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Μαυροβούνιο Novasports3
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
  • 21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start
  • 21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Γαλλία Novasports Prime
  • 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
  • 21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Ιταλία Novasports2
  • 21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία Novasports3
  • 21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Πολωνία Novasports4
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 UEFA Nations League: ΜολδαβίαΝ.Φερόε Novasports3
  • 19:00 UEFA Nations League: ΦινλανδίαΛευκορωσία Novasportsextra1
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Αμέρος Novasports1 & YouTube
  • 21:45 UEFA Nations League: ΣκωτίαΕλβετία Novasports News
  • 21:45 UEFA Nations League: ΒουλγαρίαΕσθονία Novasports Start
  • 21:45 UEFA Nations League: ΛουξεμβούργοΙσλανδία Novasports1 (Live Conference Show)
  • 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΤσεχίαΑγγλία Novasports Premier League
  • 21:45 UEFA Nations League: ΙσπανίαΚροατία Novasportsextra1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΣλοβενίαΒ.Μακεδονία Novasportsextra2
  • 21:45 UEFA Nations League: Σαν ΜαρίνοΑλβανία Novasportsextra3
  • 21:45 UEFA Nations League: ΣλοβακίαΚαζακστάν Novasports1 (Live Conference Show)
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

  • 19:00 UEFA Nations League–3η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν Novasports Start
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Αμέρος Novasports1 & YouTube
  • 21:45 UEFA Nations League: ΕλλάδαΟλλανδία Novasports Start
  • 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΔανίαΠορτογαλία Novasports2
  • 21:45 UEFA Nations League: ΓερμανίαΣερβία Novasports3
  • 21:45 UEFA Nations League: ΙσραήλΚόσοβο Novasports6
  • 21:45 UEFA Nations League: ΟυαλίαΝορβηγία Novasports Premier League        
  • 21:45 UEFA Nations League: ΙρλανδίαΑυστρία Novasportsextra1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΜάλταΓιβραλτάρ Novasportsextra2
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

  • 17:00 UEFA Nations League: ΚαζακστάνΜολδαβία Novasports1
  • 19:00 UEFA Nations League: ΚύπροςΑρμενία Novasports Start
  • 19:00 UEFA Nations League: ΛετονίαΜαυροβούνιο Novasports2
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Αμέρος Novasports1 & YouTube
  • 21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/ΕρζεγοβίνηΣουηδία Novasports News
  • 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΓαλλίαΙταλία Novasports2
  • 21:45 UEFA Nations League: ΟυκρανίαΒ.Ιρλανδία Novasports Premier League
  • 21:45 UEFA Nations League: Ν.ΦερόεΣλοβακία Novasportsextra1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΒέλγιοΤουρκία Novasportsextra2
  • 21:45 UEFA Nations League: ΟυγγαρίαΓεωργία Novasportsextra3
  • 21:45 UEFA Nations League: ΠολωνίαΡουμανία Novasportsextra4
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

  • 04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #48 Novasports5
  • 14:00 WTA 1000 China Open-2η μέρα Novasports6
  • 16:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Αλβανία Novasports1
  • 19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Βουλγαρία Novasports Start
  • 19:00 UEFA Nations League: Κροατία-Αγγλία Novasports Prime
  • 19:00 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο Novasports2
  • 19:00 UEFA Nations League: Εσθονία-Λουξεμβούργο Novasports3
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1
  • 21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Σκωτία Novasports Start         
  • 21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Τσεχία Novasports1
  • 21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Σλοβενία Novasports2          
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

  • 14:00 WTA 1000 China Open-3η μέρα Novasports6
  • 16:00 UEFA Nations League-4η αγωνιστική: ΑζερμπαϊτζάνΛιθουανία Novasports1
  • 19:00 UEFA Nations League: ΚόσοβοΑυστρία Novasports Start
  • 19:00 UEFA Nations League: ΜάλταΑνδόρα Novasports2
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Αμέρος Novasports1 & YouTube
  • 21:45 UEFA Nations League: ΕλλάδαΓερμανία Novasports Start
  • 21:45 UEFA Nations League: ΠορτογαλίαΝορβηγία Novasports Prime
  • 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΙρλανδίαΙσραήλ Novasports2
  • 21:45 UEFA Nations League: ΟλλανδίαΣερβία Novasports3
  • 21:45 UEFA Nations League: ΟυαλίαΔανία Novasports4
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

  • 15:30 WTA 1000 China Open-4η μέρα Novasports6
  • 19:00 UEFA Nations League: ΚύπροςΛετονία Novasports Prime
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Αμέρος Novasports1 & YouTube
  • 21:45 UEFA Nations League: ΡουμανίαΣουηδία Novasports Start
  • 21:45 UEFA Nations League: ΙταλίαΤουρκία Novasports Prime
  • 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΓαλλίαΒέλγιο Novasports2
  • 21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/ΕρζεγοβίνηΠολωνία Novasports3
  • 21:45 UEFA Nations League: ΟυκρανίαΟυγγαρία Novasports4
  • 21:45 UEFA Nations League: ΜαυροβούνιοΑρμενία Novasports5
  • 21:45 UEFA Nations League: Β.ΙρλανδίαΓεωργία Novasports Premier League     
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Τρίτη 6 Οκτωβρίου

  • 12:00 WTA 1000 China Open-Φάση των «32» Novasports6
  • 17:00 UEFA Nations League: ΚαζακστάνΝ.Φερόε Novasports Start
  • 21:00 UEFA Nations League Tonight, Αμέρος Novasports1 & YouTube
  • 21:45 UEFA Nations League: ΕλβετίαΒ.Μακεδονία Novasports Start
  • 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΚροατίαΙσπανία Novasports2
  • 21:45 UEFA Nations League: ΣκωτίαΣλοβενία Novasports3
  • 21:45 UEFA Nations League: ΕσθονίαΙσλανδία Novasports5
  • 21:45 UEFA Nations League: ΑλβανίαΣαν Μαρίνο Novasports6
  • 21:45 UEFA Nations League: ΑγγλίαΤσεχία Novasports Premier League
  • 21:45 UEFA Nations League: ΛευκορωσίαΦινλανδία Novasportsextra1
  • 21:45 UEFA Nations League: ΛουξεμβούργοΒουλγαρία Novasportsextra2
  • 21:45 UEFA Nations League: ΜολδαβίαΣλοβακία Novasportsextra3
  • 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

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