Ο μύθος της ΔΕΘ, το αγροτικό καμπανάκι για ΝΔ, οι εκπλήξεις στις λίστες Σαμαρά, η μάχη της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αθήνα και οι πράσινες ενοχλήσεις στο Ηράκλειο

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Καλημέρα σας

ΔΕΘ ήταν και πάει. Τίποτα δεν έμεινε από το πακέτο του πρωθυπουργού, αλλά σχεδόν ούτε και από τις εξαγγελίες των Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Άντε να θυμούνται κάποιοι τον 13ο μισθό που είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά πέραν αυτού ουδέν.

Οι δημοσκοπήσεις περιγράφουν, όπως σας είχαμε πει, ένα καχεκτικό, «παγωμένο» σκηνικό. Και ίσως να πάει έτσι μέχρι να εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά – νωρίτερα δεν φαίνεται να αλλάζει.

Το εντυπωσιακό είναι πως στην πρόθεση ψήφου τα κέρδη της ΝΔ είναι αμελητέα, δεν αντέχουν καν στη συζήτηση. Στην πρόθεση ψήφου, μάλιστα, η ΝΔ παραμένει χαμηλά, ακόμα και κάτω από το 25% σε αρκετές μετρήσεις.

Ο βαρύς χειμώνας, για τον οποίο όλοι ομολογούν ότι έρχεται, είναι ικανός να εξαφανίσει και τα όποια κέρδη θα έχει ο πολίτης από κάποια μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Άρα, για να έχει πράγματι η κοινωνία την αίσθηση ότι προστατεύεται από τη λαίλαπα της ακρίβειας , που έρχεται σε όλα τα μέτωπα, χρειάζονται κι άλλα μέτρα. Είτε περιμένοντας είτε όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση.

, που έρχεται σε όλα τα μέτωπα, χρειάζονται κι άλλα μέτρα. Είτε περιμένοντας είτε όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι αν τελικά αυτή η ΔΕΘ και τα πακέτα της είναι αστικός πολιτικός μύθος. Όλα εξαρτώνται από το γενικό πολιτικό κλίμα και τις συνθήκες και όχι από κάποια μέτρα που θα ανακοινώσει ο ένας ή ο άλλος αρχηγός.

Καμπανάκι στη ΝΔ για τους αγρότες

Το μεγάλο πρόβλημα που έχει η ΝΔ στην επαρχία δεν αφορά μόνο εθνικά θέματα (Βόρεια Ελλάδα), τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών (περιοχές με 300 μέτρα υψόμετρο και πάνω) και άλλα τέτοια, αλλά κυρίως τις πληρωμές των αγροτών.

Παρά τις διακηρύξεις μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες – σε κάποιες περιπτώσεις έχει εμπλακεί και το θέμα του Κτηματολογίου – και η κατάσταση είναι απελπιστική. Για να σας δώσω μία τάξη μεγέθους, ούτε το 15% των αγροτών που περιμένουν χρήματα τον Οκτώβριο δεν θα καταφέρουν να τα πάρουν έγκαιρα. Και με τέτοιο χειμώνα που έρχεται, αυτές οι καθυστερήσεις είναι ο «θάνατος της αλεπούς», όπως λένε στα καφενεία, για την κυβέρνηση.

Αλήθεια, αυτή η ψυχή, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, που κάνει τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι εντάξει, δραστήριος; Διότι σαν να τον έχουμε χάσει από την επικαιρότητα.

Σχεδόν έτοιμα και με εκπλήξεις τα ψηφοδέλτια Σαμαρά

Στην τελική ευθεία η στελέχωση των ψηφοδελτίων για τον Αντώνη Σαμαρά.

Μαθαίνω ότι οι βολιδοσκοπήσεις, οι συζητήσεις και οι συμφωνίες κορυφώνονται, καθώς η διαδικασία για τα ψηφοδέλτια θα είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο ανακοίνωσης του νέου κόμματος.

Προφανώς, η ίδρυση δεν θα αργήσει – δεν θα πάει… Μάρτιο δηλαδή, ούτε μετά τις γιορτές –, αλλά δεν είναι και δεδομένο ότι θα γίνει σύντομα.

Όπως φαίνεται, πάντως, ένα κρίσιμο ποσοστό των υποψηφιοτήτων θα έχει κλείσει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και από τότε και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την τελική ανακοίνωση. Άλλωστε, όταν θα έχει πάρει κάποιος το ΟΚ να κατέβει υποψήφιος, θα θέλει και να το επικοινωνήσει…

Πάντως, ανάμεσα στα ονόματα αναγνωρισμένων πρώην στελεχών της ΝΔ θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις…

Οι γυναίκες της Δυτικής Αθήνας

Μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ γυναικών εξελίσσεται στη Δυτική Αθήνα στους κόλπους της ΕΛΑΣ. Βλέπετε, προς τη συγκεκριμένη περιφέρεια φέρονται να κινούνται η Άννα Παπαδοπούλου, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και ενδεχομένως και η Έφη Αχτσιόγλου, εάν τελικά ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην Αμαλίας εξετάζουν και την περίπτωση της Ρόζας Βρεττού, που έχει και επαγγελματική δραστηριότητα στην περιοχή ως γιατρός.

Το ψηφοδέλτιο, δηλαδή, θα είναι πολύ ισχυρό, ακόμα κι αν κάποια ή κάποιες προτιμήσουν άλλες εκλογικές περιφέρειες.

Στο Λεκανοπέδιο μαζεύει ισχυρές δυνάμεις ο Αλέξης Τσίπρας .

. Παρεμπιπτόντως, μου κάνει εντύπωση η υποκρισία των κομμάτων γύρω από τις περίφημες «μεταγραφές». Με πόση ευκολία, δηλαδή, κατηγορούν τα στελέχη που φεύγουν γι’ άλλα κόμματα, την ώρα που με την ίδια ευκολία παίρνουν και τα ίδια στελέχη από άλλα κόμματα!

Θράσος με τους αποκλεισμούς

Μου μεταφέρουν ότι κάποια «πράσινα» στελέχη στο Ηράκλειο δεν αισθάνονται άνετα, λέει, με την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου στον νομό κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Προτιμούν, δηλαδή, τις σημερινές ισορροπίες και ένα ψηφοδέλτιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Κάπως έτσι βλέπουν και το ΠΑΣΟΚ – στα μέτρα τους, δηλαδή.

Και αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο του Ηρακλείου, αλλά, φοβάμαι, και γενικότερα. Προφανώς, η ηγεσία δεν μπορεί να ρωτά κάθε παράγοντα, ο οποίος κοιτάζει το προσωπικό του συμφέρον, πώς θα στελεχωθεί ένα ψηφοδέλτιο και αν θα συμπεριληφθεί ένα στέλεχος που καταφανώς ενισχύει τη γενικότερη πολιτική μάχη της παράταξης.

Αλλά, εάν κάποιοι θέλουν να το κάνουν σε βάρος του Ανδρέα Παπανδρέου, φανταστείτε τι «κοψίματα» και αποκλεισμοί γίνονται σε άλλες περιοχές.

Ο Πούτιν έριξε τη μετοχή της «ελληνικής» Coca-Cola

Στις φήμες που ήθελαν τον Πούτιν να θέτει υπό ρωσική διαχείριση το εργοστάσιο της Coca-Cola HBC, όπως έκανε και στην περίπτωση της μονάδας της Nestlé στη Ρωσία, οφείλεται η πτώση σχεδόν 6% της μετοχής της ελληνικής εταιρείας την περασμένη Παρασκευή.

Κι αυτό παρότι η Coca-Cola δεν συμπεριλήφθηκε στο διάταγμα του Ρώσου Προέδρου. Πάντως, η Coca-Cola HBC εξακολουθεί να ελέγχει μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές δραστηριότητές της στη Ρωσία, με όγκο πωλήσεων 413,7 εκατ. κιβωτίων το 2025 και διαθέσιμα 1,0405 δισ. ευρώ στις 3 Ιουλίου 2026.

Απότομη βουτιά στις πωλήσεις Ι.Χ. λόγω… τσίγκου

Απότομη βουτιά κατά 33,1% έως 37% κατέγραψαν οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών Ι.Χ. τον περασμένο Αύγουστο.

Η βασική αιτία της βουτιάς δεν ήταν η έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά ένα σοβαρό γραφειοκρατικό πρόβλημα: πολλές Διευθύνσεις Μεταφορών ξέμειναν από… τσίγκο, δηλαδή από το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Δηλαδή, ενώ χιλιάδες οχήματα είχαν ήδη πουληθεί και εξοφληθεί, παρέμεναν στάσιμα στα λιμάνια και τις αποθήκες, καθώς δεν μπορούσαν να εκδοθούν οι άδειες κυκλοφορίας τους.

Βέβαια, μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα δούμε πολύ αυξημένα νούμερα. Υπάρχει, όμως, και η άποψη ότι ενδέχεται ορισμένοι υποψήφιοι αγοραστές να αναβάλουν επ’ αόριστον την αγορά τους.

Ακόμα μία στήριξη Μεγάλου στη διοίκηση Μαζαράκη

Συνάντηση με τους εργαζομένους της Εθνικής Ασφαλιστικής είχε ο επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς, μετά από αίτημα των πρώτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μεγάλου επαναβεβαίωσε την πλήρη στήριξή του στη διοίκηση Μαζαράκη, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της εταιρείας.

Πάντως, ο επικεφαλής της Πειραιώς εμφανίστηκε προβληματισμένος σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών του πετρελαίου, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις, ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Οι τράπεζες «σαμποτάρουν» το IRIS στα καταστήματα;

Γιατί το IRIS, που είναι τόσο απλό και εύχρηστο όταν στέλνουμε χρήματα σε φίλους και συγγενείς, γίνεται πολύ πιο δύσχρηστο όταν θέλουμε να πληρώσουμε σε ένα κατάστημα;

Το ερώτημα ακούγεται όλο και συχνότερα στην αγορά. Στις συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, το IRIS έχει γνωρίσει τεράστια αποδοχή, ακριβώς επειδή χρειάζονται ελάχιστες κινήσεις για να μεταφερθούν χρήματα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Η πληρωμή μέσω IRIS δεν είναι παντού το ίδιο άμεση και εύκολη, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να επιστρέφει στην παλιά και δοκιμασμένη λύση της κάρτας.

Κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι… κακές γλώσσες. Και θυμίζουν ότι κάθε φορά που ο πελάτης χρησιμοποιεί πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, υπάρχουν προμήθειες που μοιράζονται στην αλυσίδα των πληρωμών.

Γι’ αυτό και θέτουν ένα μάλλον ενοχλητικό ερώτημα: πόσο ισχυρό κίνητρο έχουν πραγματικά οι τράπεζες να κάνουν το IRIS εξίσου εύχρηστο στις αγορές από καταστήματα, εάν αυτό πρόκειται να αφαιρέσει συναλλαγές από τις κάρτες;

Απόδειξη ότι υπάρχει οργανωμένο «σαμποτάζ» δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, μια αντίφαση που δύσκολα περνά απαρατήρητη: το IRIS αποδείχθηκε εξαιρετικά απλό όταν στέλνουμε χρήματα μεταξύ μας, αλλά πολύ λιγότερο αυτονόητο όταν φτάνουμε στο ταμείο. Και όσο αυτή η διαφορά παραμένει, τόσο θα φουντώνουν και οι υποψίες.

Δύο μεγάλα deals, αλλά είναι πράγματι νέες επενδύσεις;

Δύο σημαντικά deals, σε διαφορετικούς κλάδους των υπηρεσιών, βρίσκονται στην τελική ευθεία και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν.

Πρόκειται για συμφωνίες που αναμένεται να συζητηθούν, τόσο λόγω του μεγέθους τους όσο και των υπεραξιών που δημιουργούν για τους σημερινούς μετόχους. Και κάπου εδώ προκύπτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα: όταν ολοκληρωθούν οι δύο πωλήσεις, θα καταγραφούν και αυτές στον μεγάλο λογαριασμό των «επενδύσεων» που πραγματοποιούνται στη χώρα;

Γιατί, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, αυτό που θα συμβεί είναι αρκετά απλό: δύο υφιστάμενες επιχειρήσεις θα αλλάξουν ιδιοκτήτη. Δεν θα δημιουργηθεί αυτομάτως νέα παραγωγική δραστηριότητα ούτε νέες υποδομές ή θέσεις εργασίας.

Οι εξαγορές ασφαλώς έχουν οικονομική σημασία. Άλλο, όμως, μια συναλλαγή που δημιουργεί υπεραξία και άλλο μια νέα παραγωγική επένδυση. Και καλό είναι κάποτε να ξεχωρίζουμε τις δύο έννοιες.

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