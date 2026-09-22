Ηγουμενίτσα: Στον εισαγγελέα ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, απολογείται την Πέμπτη

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Στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, μετέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας ανακριτής και εισαγγελέας για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 27χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης.

Σε βάρος του 27χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η τελευταία κατηγορία φέρεται να σχετίζεται με τρία ηρεμιστικά χάπια Stedon που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του.

Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει παραδεχθεί προφορικά στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία και ζητώντας τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα

Η νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας.

Ο 27χρονος φέρεται να είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω προκειμένου να συναντήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας τη χτύπησε θανάσιμα με μαχαίρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να έδειξε συνολικά δέκα τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της. Τα τραύματα εντοπίζονται στον θώρακα και τη ράχη, ενώ η νεαρή γυναίκα έφερε ακόμη δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Τη νεαρή γυναίκα εντόπισε αρχικά ένας περαστικός, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, βρήκαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου.

Λίγα μέτρα πιο μακριά εντοπίστηκε τραυματισμένος ο 27χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αρχική εκδοχή για επίθεση από αγνώστους

Ο 27χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με την εκδοχή αυτή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τελικά παραδέχθηκε ότι σκότωσε την 25χρονη.

Φέρεται μάλιστα να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Στη συνέχεια, υπέδειξε στις Αρχές το σημείο όπου είχε πετάξει το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε.

Τα τραύματα του 27χρονου

Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει πολλαπλά τραύματα, τα οποία φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, κυρίως στην αριστερή πλευρά του θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Μεταξύ άλλων, έχει υποστεί βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και υποβλήθηκε σε παροχέτευση.

Οι οικονομικές διαφορές και το ερώτημα της προμελέτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο καβγάς με την 25χρονη ξεκίνησε λόγω οικονομικής διαφοράς, ισχυριζόμενος ότι εκείνη του χρωστούσε 2.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, τα ακριβή αίτια και το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι ο 27χρονος είχε μαζί του μαχαίρι κατά τη συνάντησή του με την 25χρονη, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο προμελέτης.

Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τις καταθέσεις μαρτύρων και την αξιολόγηση των κινήσεων του 27χρονου πριν και μετά το έγκλημα.

Ποια ήταν η 25χρονη Πηνελόπη

Η 25χρονη Πηνελόπη είχε σπουδάσει Βιολογία και εργαζόταν σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Η δολοφονία της έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και τους ανθρώπους που τη γνώριζαν, οι οποίοι μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος και καλοσύνη που χάθηκε βίαια.

Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Ο 27χρονος δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο.

Ωστόσο, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ όταν ήταν ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή κρουασάν και ενεργειακών ποτών.

Το 2024 είχε προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.

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