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21.09.2026 18:31

Φωτιά σε καφετέρια στο Αιγάλεω

21.09.2026 18:31
pyrosvestiki
φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας, 21/9, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, σε καφετέρια στην οδό Αγίας Λαύρας στο Αιγάλεω.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:50 στο πατάρι του καταστήματος και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένοι.

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