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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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21.09.2026 19:08

Οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, με το βλέμμα στη ΓΣ του ΟΗΕ

21.09.2026 19:08
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Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%, καθώς η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτήν την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Γύρω στις 14.15 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του Μπρεντ παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε στα 99,69 δολάρια το βαρέλι (-4,02%).

Το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεσε στα 95,22 δολάρια το βαρέλι (-5.06%).

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