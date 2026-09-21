Οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, με το βλέμμα στη ΓΣ του ΟΗΕ

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Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%, καθώς η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτήν την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Γύρω στις 14.15 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του Μπρεντ παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε στα 99,69 δολάρια το βαρέλι (-4,02%).
Το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεσε στα 95,22 δολάρια το βαρέλι (-5.06%).
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