Σταλόνε – Σβαρτσενέγκερ: Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου, θα έπρεπε να είχαμε βρεθεί μαζί στο Κολοσσαίο, λέει ο Σλάι για την κόντρα τους – Τι τους έφερε κοντά

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Απολύτως πραγματική ήταν η κόντρα ανάμεσα στους Σιλβέστερ Σταλόνε και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, όπως παραδέχονται και οι δύο σταρ.

Συχνά μάλιστα ξεπερνούσε τα όρια του επαγγελματικού ανταγωνισμού. Οι δυο τους τελικά συμφιλιώθηκαν τη δεκαετία του 1990 και σήμερα είναι στενοί φίλοι, ενώ έχουν επίσης συνεργαστεί στο επιτυχημένο franchise «The Expendables».



Ο 80χρονος Σταλόνε αναφέρθηκε ξανά στην πολυετή διαμάχη τους, επιμένοντας ότι δεν επρόκειτο για κάτι που είχε διογκωθεί για τις κάμερες. «Ήμασταν πραγματικά ο ένας στον λαιμό του άλλου. Δεν ήταν αστείο. Ήταν σαν ζήτημα ζωής και θανάτου. Θα έπρεπε να είχαμε βρεθεί μαζί στο Κολοσσαίο της Ρώμης», παραδέχθηκε ο ηθοποιός.

'It was like life and death': Sylvester Stallone reflects on his 20-year feud with Arnold Schwarzenegger and says 'we were at each other's throats big time' https://t.co/AUys6953iC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 21, 2026





Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Σβαρτσενέγκερ κατάλαβαν γρήγορα πως μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την κόντρα προς όφελός τους, καθώς ανέβαιναν στην ιεραρχία του Χόλιγουντ. «Είναι όπως όταν ο ένας πυγμάχος προσβάλλει τον άλλον και εκείνος προπονείται ακόμη περισσότερο για να τον νικήσει. Χρειαζόμασταν ο ένας τον άλλον, απολύτως», δήλωσε στο The Sunday Times Magazine.



Η αντιπαλότητά τους πηγαίνει πίσω μέχρι τον Ιανουάριο του 1977, όταν ο Άρνολντ και ο Σταλόνε κάθονταν στο ίδιο τραπέζι κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ είχε κερδίσει το βραβείο καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού για την ταινία «Stay Hungry» του 1976 και, όπως έχει ειπωθεί, καυχιόταν γι’ αυτό, ενώ ο Σταλόνε ήταν υποψήφιος για αρκετά βραβεία με το «Rocky».

Σε συνέντευξή του στο Variety το 2017, ο Σταλόνε αποκάλυψε ότι είδε τον Άρνολντ να γελά όταν ο ίδιος έχασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού. Τελικά όμως ο Σταλόνε ήταν εκείνος που χαμογέλασε τελευταίος, όταν το «Rocky» κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας.



«Τελικά κέρδισε το “Rocky” ως καλύτερη ταινία. Κατάφερα να αρπάξω ένα τεράστιο μπολ με λουλούδια και να το πετάξω προς το μέρος του και σκέφτηκα, εντάξει, το γάντι ρίχτηκε. Αυτό ήταν η αρχή μιας δεκαετούς ολοκληρωτικής μάχης. Εννοώ, δεν αντέχαμε να βρισκόμαστε ούτε στον ίδιο γαλαξία», είχε πει τότε.



Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ του Σταλόνε στο Netflix το 2023 και μίλησε για το πώς οι δυο τους συμπεριφέρονταν «σαν μικρά παιδιά» μέσα στην κόντρα τους. «Ήμασταν σαν μικρά παιδιά. Ποιος χρησιμοποιεί μεγαλύτερα μαχαίρια; Ποιος χρησιμοποιεί τα μεγαλύτερα όπλα και τα κρατά με το ένα χέρι; Ποιος έχει περισσότερους μυς, ποιος έχει καλύτερη γράμμωση, ποιος έχει λιγότερο σωματικό λίπος; Ξαφνικά εκείνος είχε γίνει φουλ μυώδης και όλοι μιλούσαν για το σώμα του, Οπότε φυσικά αυτό δημιούργησε ανταγωνισμό», θυμήθηκε μπροστά στην κάμερα.

Πέρυσι, ο Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε πώς έληξε τελικά η διαμάχη τους. Μιλώντας στο Radio Andy, εξήγησε στον παρουσιαστή Άντι Κόεν ότι ήταν η συνεργασία τους στην αλυσίδα εστιατορίων Planet Hollywood εκείνη που πραγματικά τους έφερε κοντά.



Όταν ο Κόεν τον ρώτησε πώς κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους την έχθρα, ο Σβαρτσενέγκερ απάντησε: «Ήταν το Planet Hollywood. Ήταν πραγματικά το Planet Hollywood». «Κατά κάποιον τρόπο επιτιθέμεθα ο ένας στον άλλον, κάναμε άσχημα πράγματα, λέγαμε άσχημα πράγματα ο ένας για τον άλλον και όλες αυτές τις ανοησίες», αναγνώρισε ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.



«Και ξαφνικά άρχισα να συνεργάζομαι με τον Ρόμπερτ Ερλ και τον Κιθ Μπάρις για να δημιουργήσουμε το franchise του Planet Hollywood. Και λίγο αργότερα δέχθηκα τηλεφώνημα από τον δικηγόρο μου, ο οποίος ήταν επίσης δικηγόρος του Σταλόνε, και μου είπε: “Άρνολντ, υπάρχει καθόλου χώρος για τον Σλάι στο Planet Hollywood;”», είχε περιγράψει. Κλείνοντας, τόνισε ότι: «Θα μπορούσε να μας φέρει κοντά και το ήθελα αυτό. Σε εκείνο το σημείο είχα ξεπεράσει την τρέλα μου. Έτσι, τελικά, το κάναμε να λειτουργήσει».

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