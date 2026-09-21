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21.09.2026 18:54

Επέτειος γάμου για την Μίλι Μπόμπι Μπράουν και τον Τζέικ Μπον Τζόβι: «Πόσο άλλαξες τη ζωή μου»

21.09.2026 18:54
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Με μια ανάρτηση στα social media γιόρτασε τα δύο χρόνια από τον γάμο της με τον Τζέικ Μπον Τζόβι, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε μια οικογενειακή φωτογραφία για να γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο με την ίδια και τον σύζυγό της στους χώρους της Villa Cetinale στην Ιταλία, όπου είχαν πραγματοποιήσει το γαμήλιο πάρτι. Οι δυο τους φαίνονται αγκαλιασμένοι, με την πλάτη στον φακό. Η Μπράουν κρατά στην αγκαλιά της την κόρη τους, ενώ εκείνος  κρατά το δεύτερο παιδί τους, το οποίο απέκτησαν πρόσφατα επίσης μέσω υιοθεσίας.

«Δύο χρόνια παντρεμένοι. Πόσο πολύ άλλαξες τη ζωή μου, Τζέι», έγραψε η Μπράουν στη λεζάντα απευθυνόμενη στον Μποντζόβι. «Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ! Στο να συνεχίσουμε πάντα να βαδίζουμε στον δικό μας ρυθμό», πρόσθεσε. Η ανάρτησή της περιλάμβανε επίσης ένα βίντεο με το ζευγάρι να χορεύει και να φιλιέται στο ίδιο μέρος που τραβήχτηκε η φωτογραφία.



Η Μίλι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Μάιο του 2024. Δίπλα τους ήταν οι γονείς του Μπον Τζόβι, Τζον Μπον Τζόβι και Ντοροθέα Μπον Tζόβι, καθώς και οι γονείς της ηθοποιού. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ακολούθησε μια μεγαλύτερη τελετή στην Ιταλία.

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