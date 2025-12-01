Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι άλλαξε το όνομά της 1 χρόνο αφότου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μποντζιόβι

Η 21χρονη ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν η οποία παντρεύτηκε τον Τζέικ Μποντζιόβι τον Μάιο του 2024 αποκάλυψε ότι άλλαξε το όνομά της για να πάρει το όνομα του συζύγου της.

Σε μια συνέντευξη στο VT, ο συμπρωταγωνιστής της στο Stranger Things και κολλητός της φίλος, Νόα Σναπ, ρωτήθηκε ποιο είναι το πλήρες όνομα της Μίλι και εκείνος το έκανε λάθος μερικές φορές πριν τον διορθώσει.

Αρχικά, ο Σναπ είπε ότι το πλήρες όνομά της είναι Μίλι Μπόνι Μπράουν, αλλά στη συνέχεια εκείνη επεσήμανε ότι τα πράγματα είχαν αλλάξει.

Η επόμενη εικασία του ήταν Μίλι Μπόνι Μπόμπι Μποντζιόβι Μπράουν, αλλά ούτε αυτή ήταν απολύτως σωστή.

«Βγάλε το Μπόμπι, βγάλε το Μπράουν», του είπε πριν αποκαλύψει ποιο είναι τώρα το όνομά της. «Είναι απλώς Μίλι Μπόνι Μποντζιόβι».

Αναφερόμενη στους επαναλαμβανόμενους ήχους στο δεύτερο και τρίτο όνομά της, η ηθοποιός αστειεύτηκε ότι πλέον μπορεί να αποκαλείται «Μίλι Μπον Μπον».

Νωρίτερα φέτος, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι, παρόλο που πάντα ήταν γνωστή ως Μίλι Μπόμπι Μπράουν, αυτό δεν ήταν το πραγματικό της όνομα.

Σε μια συνέντευξη στο BuzzFeed UK, είπε στον συμπρωταγωνιστή της στο Electric State, Κρις Πρατ, ότι το μεσαίο της όνομα είναι στην πραγματικότητα Μπόνι, όχι Μπόμπι, γεγονός που την κάνει να ονομάζεται Μίλι Μπόνι Μπράουν. «Δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν αυτό», είπε.

Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον γιο του Jon Bon Jovi μετά από τρία χρόνια σχέσης — πρώτα σε μια ιδιωτική τελετή και στη συνέχεια σε μεγαλύτερο κύκλο στην Ιταλία — και έκτοτε το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί μαζί.

Τον Αύγουστο, αποκάλυψαν σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram ότι απέκτησαν μια κόρη μέσω υιοθεσίας, ζητώντας από τους θαυμαστές τους «ηρεμία και ιδιωτικότητα» στο νέο τους κεφάλαιο.

