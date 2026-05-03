Πασχάλης για Eurovision 2026: «Το τραγούδι του Akyla δεν θα το ψηφίσουν οι επιτροπές» (Video)

Με φόντο τον παλμό της Eurovision 2026, ο Πασχάλης γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για τη διαχρονικότητα του «Μάθημα Σολφέζ», σχολιάζοντας παράλληλα τη συμμετοχή του Ακύλα με το «Ferto», αλλά και τη δική του σχέση με τον διαγωνισμό.

«Η πέμπτη θέση ήταν η καλύτερη τότε που πήραμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία η θέση. Σημασία έχει το τραγούδι. Από τότε που το είπαμε, μέχρι τώρα, παραμένει το εμβληματικό τραγούδι της Eurovision», ανέφερε αρχικά, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική απήχηση του κομματιού.

Σε ερώτηση για το «Ferto», σχολίασε: «Είναι μία πρόταση. Καθαρά σαν τραγούδι δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά σαν ιδέα και όλο το παρουσιαστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, λοιπόν».

Όσο για το αν πρόκειται για τραγούδι που θα στηριχθεί από τις επιτροπές, εμφανίστηκε επιφυλακτικός: «Όταν το τραγούδι που συμμετέχει έχει κάτι να προσφέρει, θα το ψηφίσουν οι επιτροπές. Έχουν ένα κριτήριο πιο καλλιτεχνικό, δεν ακολουθούν πάντα το ευρύ κοινό».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτεται επιστροφή στον διαγωνισμό. «Δεν θα ξαναπάει ποτέ στη Eurovision ο Πασχάλης. Δεν έχει λόγο να ξαναπάει. Πήγε, πέτυχε. Και έχουμε την κονκάρδα, ό,τι πετύχαμε».

