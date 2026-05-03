«Τα άκουσε» ο Μπέος από τους φιλόζωους για τις δηλώσεις του περί ευθανασίας – Kαταθέτουν καταγγελία στον Εισαγγελέα

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, σχετικά με το ενδεχόμενο ευθανασίας υγιών ζώων που παραμένουν αδέσποτα και δεν υιοθετούνται.

Οι σχετικές αναφορές προκάλεσαν την αντίδραση φιλοζωικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο σύλλογος «Εθελοντές Φιλόζωοι Μεσολογγίου – Η Ελπίδα», οι οποίοι κάνουν λόγο για απαράδεκτες και επικίνδυνες τοποθετήσεις σε επίπεδο δημόσιου λόγου, υποστηρίζοντας ότι δεν συνάδουν με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρουν σε ανάρτηση:

Ο Δήμαρχος Μπεος για ακόμη μια φορα μας δείχνει την Αντιφιλοζωια του λέγοντας δημόσια και προκαλώντας την Ευθανασια Υγιη ζώων!!

Στην Ελλάδα κύριε άσχετε, είχαμε και στο Μεσολογγι κατι τετοιες δημόσιες δηλώσεις από τον “συμβουλατορα”του Δημάρχου Μεσολογγιου , υπάρχει Νομοθεσία που εξηγεί σε ποιες περιπτώσεις γίνεται ευθανασία σ ένα ζώο.. που εισαι αγνοείς !

Αντε βρε.. να πας άλλη μια βόλτα από τον Εισαγγελέα ,μιας και κουράζεσαι συνέχεια να πηγαίνεις!

Το γραφείο της Elena Florou σε συνεργασία με τον Σύλλογο μας θα καταθεσει Καταγγελία στον κύριο Δημαρχο Βόλου!

Έτσι για να σου μπει καλά ο Μήνας!»

