Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο

Αν ο Αλέξης Τσίπρας εναποθέτει τις ελπίδες του σε κείμενα, όπως αυτό του Σιακαντάρη (ιδρυτική διακήρυξη) για να πείσει τους πολίτες, μάλλον θα δυσκολευτεί πολύ.

Από τις αντιδράσεις και τα σχόλια που υπήρξαν, φαίνεται ότι δεν πείθει ούτε δικά του στελέχη, πρώην υπουργούς και συνεργάτες, όπως για παράδειγμα ο Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Ο άλλοτε δημοσκόπος του πρώην πρωθυπουργού, ισοπεδώνει με στιλ και… προδέρμ το μανιφέστο.

Ανάμεσα στα άλλα, γράφει σε ανάρτησή του ο Βερναρδάκης:

«Η διακήρυξη συνθέτει τα πολύ μετριοπαθή τμήματα των τριών ιστορικών ρευμάτων, δηλαδή όσα μπορούν θεωρητικά να υπαχθούν σε ένα εγχείρημα «προοδευτικής διακυβέρνησης». Αλλά, αυτό δεν συνιστά ούτε (θεωρητική) «σύγκλιση» ούτε (πολιτική) «συμπαράταξη». Περισσότερο μοιάζει με μια εκλογίκευση της προσπάθειας του «νέου κόμματος». Θεμιτή προφανώς, αλλά είναι εντελώς άλλο πράγμα να μιλά κανείς μεγαλεπήβολα για «συμπαράταξη των ιστορικών ρευμάτων του 20ου αιώνα» και εντελώς άλλο πράγμα η εκλογίκευση αναγκών της συγκυρίας».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για την εκτόξευση μικροδορυφόρων: Η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη άλμα στο διάστημα

Έτρεξε να δώσει το… παρών ο Καραμέρος, ελπίζοντας να επιβιβαστεί στο καράβι για Ιθάκη



«Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας», λέει ο Γεωργιάδης – Το βίντεο του 2009 και η «προειδοποίηση» ενόψει εκλογών