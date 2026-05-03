Έτρεξε να δώσει το… παρών ο Καραμέρος, ελπίζοντας να επιβιβαστεί στο καράβι για Ιθάκη

Τις σκέψεις του για το πολιτικό μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα έσπευσε να καταθέσει ο Γιώργος Καραμέρος, ελπίζοντας να επιβιβαστεί στο καράβι για την …Ιθάκη.

«Ας αρχίσει ένας ειλικρινής διάλογος ώστε να συνδιαμορφωθούν οι κατευθύνσεις ενός νέου πολιτικού υποκειμένου με σύγκλιση των τριών ιστορικών πολιτικών ρευμάτων της Αριστεράς του 20ού αιώνα», έγραψε στην ανάρτησή του, κάνοντας μια αναδρομή στον Μάιο του 2012, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, και τα «άχαρα χρόνια» που ακολούθησαν.

«Αξία θα έχει κι άλλα νέα αλλά και έμπειρα πρόσωπα να μπουν στην καθημερινή αρένα όχι απλώς της εκφώνησης αλλά της μαχητικής και πειστικής υπεράσπισης των θέσεων του χώρου του νέου πολιτικού υποκειμένου», πρόσθεσε.

»Πρωτομαγιά έγινε μία χρήσιμη πολιτική ανθοφορία. Και μέχρι το Φθινόπωρο όπως λένε και οι καλοί αμπελουργοί στον Αττικό Αμπελώνα στα Μεσόγεια “στον Τρύγο και στον πόλεμο όλοι βοηθούν”.

Και η “χρονιά” που έρχεται πρέπει να έχει καλό δέσιμο και καλά γράδα», κατέληξε στην ανάρτησή του.

