Το ξέσπασμα της Γιάμαλη: «Να ντρέπονται αυτοί που τους έφτασαν εδώ – Όχι οι “κυρίες Μαρίες”»

Την οργή της για όσους στοχοποιούν με τα σχόλια τους τους πολίτες, που αναγκάζονται να “μικρύνουν” ακόμη και τις μερίδες για να τα φέρουν πέρα με την ακρίβεια, εξέφρασε το μεσημέρι της Κυριακής η Αναστασία Γιάμαλη.

«Εξοργίζομαι. Πραγματικά εξοργίζομαι γιατί κάθε φορά που παίζουμε ένα τέτοιο θέμα, διαβάζω κάποιους πολύ συγκεκριμένους που ξέρουμε ποιοι είναι και τι πρεσβεύουν. “Μιζέρια” και “ποιος ζει έτσι;”… Ο απλός κόσμος ζει έτσι! Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Δεν ζούνε, εργάζονται, έχουν τα σπίτια τους, μεγαλώνουν οικογένειες και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα», ανέφερε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα».

»Ακούσατε τι μας είπε η κυρία Μαρία. Ότι μικραίνουμε τις μερίδες. Και κάποιοι θέλουν να μας πούνε ότι πρέπει να ντρέπονται οι “κυρίες Μαρίες”, και όχι αυτοί που τις έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Δεν φταίει ο κόσμος για αυτή την κατάσταση. Φταίνε αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, ώστε να μην προστατεύεται ο κόσμος που θέλει απλά να τρέφεται και να ζει με αξιοπρέπεια», κατέληξε η δημοσιογράφος του Mega.

