Κατερίνα Παπουτσάκη: Το μήνυμα στήριξης στον Στόλο της Ειρήνης (Video)

Το δικό της μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης στον Στόλο της Ειρήνης έστειλε η Κατερίνα Παπουτσάκη μέσα από ένα reel που δημοσίευσε στο Instagram της.

«Είμαι η Κατερίνα Παπουτσάκη και στηρίζω τον στόλο της ειρήνης. Αυτή τη στιγμή στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, οι ελεύθεροι πολίτες αυτού του κόσμου αναλαμβάνουν δράση», λέει η γνωστή ηθοποιός και συνεχίζει:

«Πάνω από 80 καράβια βγαίνουν πάλι στη θάλασσα. Πάνω από 1000 άνθρωποι από 70 χώρες θα πλεύσουν προς τη Γάζα για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να σπάσει επιτέλους αυτός ο παράνομος αποκλεισμός. Ακολούθησε το March to Gaza Greece, στήριξε την ελληνική αποστολή. Ο στόλος είναι μέρος ενός ευρύτερου αγώνα. Κράτα το βλέμμα σου πάνω τους και απαίτησε το πέρασμά τους. Στάσου απέναντι στον πόλεμο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Διαβάστε επίσης:

Πασχάλης για Eurovision 2026: «Το τραγούδι του Akyla δεν θα το ψηφίσουν οι επιτροπές» (Video)

Λαζόπουλος: Ανακοινώνει το τέλος της θεατρικής του διαδρομής – Η Δήμητρα, η Χρύσα, η μεγάλη απόφαση (Video)

Eurovision 2026: Οι πρώτες εικόνες του Akyla επί σκηνής στην πρώτη πρόβα στη Βιέννη