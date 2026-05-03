Κατερίνα Παπουτσάκη: Το μήνυμα στήριξης στον Στόλο της Ειρήνης (Video)

Το δικό της μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης στον Στόλο της Ειρήνης έστειλε η Κατερίνα Παπουτσάκη μέσα από ένα reel που δημοσίευσε στο Instagram της.
«Είμαι η Κατερίνα Παπουτσάκη και στηρίζω τον στόλο της ειρήνης. Αυτή τη στιγμή στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, οι ελεύθεροι πολίτες αυτού του κόσμου αναλαμβάνουν δράση», λέει η γνωστή ηθοποιός και συνεχίζει:
«Πάνω από 80 καράβια βγαίνουν πάλι στη θάλασσα. Πάνω από 1000 άνθρωποι από 70 χώρες θα πλεύσουν προς τη Γάζα για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να σπάσει επιτέλους αυτός ο παράνομος αποκλεισμός. Ακολούθησε το March to Gaza Greece, στήριξε την ελληνική αποστολή. Ο στόλος είναι μέρος ενός ευρύτερου αγώνα. Κράτα το βλέμμα σου πάνω τους και απαίτησε το πέρασμά τους. Στάσου απέναντι στον πόλεμο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».
