search
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 19:08
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.05.2026 17:55

Κατερίνα Παπουτσάκη: Το μήνυμα στήριξης στον Στόλο της Ειρήνης (Video)

03.05.2026 17:55
papoutsaki-new

Το δικό της μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης στον Στόλο της Ειρήνης έστειλε η Κατερίνα Παπουτσάκη μέσα από ένα reel που δημοσίευσε στο Instagram της.

«Είμαι η Κατερίνα Παπουτσάκη και στηρίζω τον στόλο της ειρήνης. Αυτή τη στιγμή στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, οι ελεύθεροι πολίτες αυτού του κόσμου αναλαμβάνουν δράση», λέει η γνωστή ηθοποιός και συνεχίζει:

«Πάνω από 80 καράβια βγαίνουν πάλι στη θάλασσα. Πάνω από 1000 άνθρωποι από 70 χώρες θα πλεύσουν προς τη Γάζα για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να σπάσει επιτέλους αυτός ο παράνομος αποκλεισμός. Ακολούθησε το March to Gaza Greece, στήριξε την ελληνική αποστολή. Ο στόλος είναι μέρος ενός ευρύτερου αγώνα. Κράτα το βλέμμα σου πάνω τους και απαίτησε το πέρασμά τους. Στάσου απέναντι στον πόλεμο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Διαβάστε επίσης:

Πασχάλης για Eurovision 2026: «Το τραγούδι του Akyla δεν θα το ψηφίσουν οι επιτροπές» (Video)

Λαζόπουλος: Ανακοινώνει το τέλος της θεατρικής του διαδρομής – Η Δήμητρα, η Χρύσα, η μεγάλη απόφαση (Video)

Eurovision 2026: Οι πρώτες εικόνες του Akyla επί σκηνής στην πρώτη πρόβα στη Βιέννη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paok_olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (0-0): Live η εξέλιξη στο ντέρμπι της Τούμπας

donald_trump_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το σχέδιο τριών φάσεων για ειρήνη που κατέθεση το Ιράν – Πιθανό το άνοιγμα του Ορμούζ

FYLAKI_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας με δύο κρατούμενους νεκρούς – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

albanese-sakelaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση Σακελλαρίδη-Αλμπανέζε: «Θα δώσουμε κάθε αγώνα να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα»

MITSOTAKIS-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης για την εκτόξευση μικροδορυφόρων: Η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη άλμα στο διάστημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

dimoskopisi-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Στο 32,2% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη με πτώση η Πλεύση Ελευθερίας

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξάρτητες Αρχές: Το παρασκήνιο μιας ατυχούς συνεννόησης και γιατί υπαναχώρησε το ΠΑΣΟΚ 

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

kosiwni
MEDIA

Σία Κοσιώνη: Σε τροχιά εξόδου από τον ΣΚΑΪ – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 19:08
paok_olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (0-0): Live η εξέλιξη στο ντέρμπι της Τούμπας

donald_trump_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το σχέδιο τριών φάσεων για ειρήνη που κατέθεση το Ιράν – Πιθανό το άνοιγμα του Ορμούζ

FYLAKI_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας με δύο κρατούμενους νεκρούς – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

1 / 3