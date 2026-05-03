Σία Κοσιώνη: Σε τροχιά εξόδου από τον ΣΚΑΪ – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Ένας κύκλος δύο δεκαετιών φαίνεται πως κλείνει οριστικά για τη Σία Κοσιώνη, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις στο σταθμό του Φαλήρου δείχνουν πλέον το δρόμο της εξόδου για την έμπειρη δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με τη RealNews, το έναυσμα των εξελίξεων υπήρξε η λήξη της συνεργασίας του στον ΣΚΑΪ με τον μέχρι πρότινος γενικό διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, Βασίλη Παπαδρόσο, ο οποίος αποχώρησε, σπάζοντας το συμβόλαιό του που έληγε το 2027.

Η απομάκρυνση του στενού της συνεργάτη λειτούργησε ως το τελευταίο κομμάτι σε ένα παζλ κρίσης που προϋπήρχε εδώ και μήνες στις σχέσεις της κεντρικής παρουσιάστριας με τη διοίκηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη αισθάνεται ότι το κλίμα εκτίμησης και σεβασμού προς το πρόσωπό της έχει κλονιστεί.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η ίδια αρνήθηκε να εκφωνήσει δελτίο που περιλάμβανε την ανακοίνωση του Γιάννη Αλαφούζου κατά του ΕΚΟΜΜΕΔ, μια υπόθεση που συνδεόταν έμμεσα με τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη, λόγω των αντιδράσεων για τη συνέντευξη Κουφοντίνα.

Σε μια κρίσιμη συνάντηση με τον CEO του σταθμού, Γρηγόρη Δημητριάδη, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιό της το προσεχές καλοκαίρι, θέτοντας ουσιαστικά τη διοίκηση προ των ευθυνών της. Ενώ το όνομα της Λένας Φλυτζάνη ακούγεται ήδη ως πιθανή διάδοχος στο κεντρικό δελτίο, το βλέμμα της Κοσιώνη φαίνεται να στρέφεται προς το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Οι φήμες για μια «διπλή απόβαση» στην ΕΡΤ, πακέτο με τον Βασίλη Παπαδρόσο, ενισχύονται από τις πρόσφατες επαφές της δημοσιογράφου με τον πρόεδρο της δημόσιας τηλεόρασης, Γιάννη Παπαδόπουλο. Αν και υπάρχουν ενεργά συμβόλαια στην ΕΡΤ, όπως αυτό του Απόστολου Μαγγηριάδη, οι ανατροπές στον ενημερωτικό χάρτη θεωρούνται πλέον κάτι παραπάνω από πιθανές, με τη Σία Κοσιώνη να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα της τηλεοπτική στέγη. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η 20ετής πορεία στον ΣΚΑΪ θα λάβει και τυπικά τέλος, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

