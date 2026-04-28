ΣΚΑΙ: Παραιτήθηκε ο Βασίλης Παπαδρόσος από την γενική διεύθυνση ειδήσεων – ενημέρωσης

Έπειτα από μια επταετία ο Βασίλης Παπαδρόσος υπέβαλε νωρίτερα το πρωί την παραίτηση του από την γενική διεύθυνση του ειδησεογραφικού τομέα του ΣΚΑΙ, απόφαση που είχε «κλειδώσει» όπως λέγεται χθες αργά τη νύχτα.

Μεταβατικά, την ευθύνη της διεύθυνσης των ειδήσεων αναλαμβάνει ο Φώτης Καφαράκης, ο οποίος από τον Ιούνιο του 2025 κατέχει τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή Ειδήσεων της τηλεόρασης του Ομίλου.

Στον μιντιακό οργανισμό του Φαλήρου από καιρό είχε διαμορφωθεί μια συνθήκη εύθραυστη, με λεπτές ισορροπίες αλλά και πιέσεις, οι οποίες λέγεται πως κλιμακώθηκαν το πρόσφατο προηγούμενο διάστημα.

ΣΚΑΪ και Παπαδρόσος υπο κανονικές-συμβατικές- συνθήκες θα πορεύονταν ως τον Ιούνιο του 2027, αλλά οι αντιθέσεις που είχαν αναπτυχθεί επίσπευσαν εξελίξεις.

Τζίμι Κίμελ: Επιμένει στο αστείο με τη Μελάνια – «Αναφερόμουν στη διαφορά ηλικίας» (Video)

MEGA και ANT1 επικράτησαν ξανά στη μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (25-26/4)

Η προεκλογική εκστρατεία του Χαμπέα χάρισε την πρωτιά τηλεθέασης στο «Σόι σου» την Παρασκευή (24/4)