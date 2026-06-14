Μυθικός Μπράνσον οδήγησε τους Νικς στο πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια – «Καίγεται» η Νέα Υόρκη (Photos/Videos)

Ένας συγκλονιστικός Τζέιλεν Μπράνσον οδήγησε με 45 πόντους του Νιού Γιορκ Νικς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA, μετά από 53 χρόνια και έκανε πυροδότησε ατέλειωτα πανηγύρια στη μεγαλούπολη.

Οι Νικς κέρδισαν τον πέμπτο τελικό στο Σαν Αντόνιο, κόντρα στους Σπερς και τελείωσαν μάλλον πρόωρα και σχετικά εύκολα τη σειρά, αν και όλα τα ματς είχαν χαρακτήρα θρίλερ.

Οι Νις έδειξαν σε όλη τη σειρά των πλέι οφ χαρακτήρα νικητή και μάλιστα στους τελικούς κατάφεραν να νικήσουν τους Σπερς και τις τρεις φορές που φιλοξενήθηκαν στο Σαν Αντόνιο. Έχασαν μόνο τον τρίτο τελικό στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, ενώ έκαναν μία απίστευτη ανατροπή (και ψυχολογίας) στον προηγούμενο, τέταρτο τελικό, όταν επέστρεψαν από το -29.

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆



New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06 — NBA (@NBA) June 14, 2026

Στον καθοριστικό αγώνα που τελείωσε τα ξημερώματα της Κυριακής της οι Σπερς έκαναν πολύ καλή εκκίνηση, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 23-13, με τους Τεξανούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο +5 (42-37).

Οι Σπερς συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 30-28, αύξησαν το προβάδισμά τους στους εφτά πόντους (65-72), όμως οι Νικς αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με διαδοχικούς πόντους ήταν αποφασισμένος να κατακτήσει τον τίτλο το συντομότερο. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 45 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ και έδωσε τέλος στην αναμονή της Νέας Υόρκης για ένα τίτλο από το 1973.

Για τους Σαν Αντόνιο Σπερς ξεχώρισε ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που είχε 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-13, 42-37, 72-65, 90-94

Με τη λήξη του αγώνα, στήθηκε σε όλη τη Νέα Υόρκη ένα ξέφρενο πανηγύρι.

NEW YORK, AT LAST! 🗽



FOR THE FIRST TIME SINCE 1973, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/s5FOF1IAcs — ESPN (@espn) June 14, 2026

🚨 BREAKING: CHAOS BREAKS OUT AS KNICKS WIN NBA CHAMPIONSHIP



CARS BEING DESTROYED



NYPD RIOT SRT making INTENSE ARRESTS



Cops are SMACKING DOWN these rioters 🔥 pic.twitter.com/n1ePb5QEw6 June 14, 2026

Aerial view of New York right now. pic.twitter.com/i3mGqlmyhA — Acyn (@Acyn) June 14, 2026

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