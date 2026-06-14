search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 09:27
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.06.2026 07:31

Μυθικός Μπράνσον οδήγησε τους Νικς στο πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια – «Καίγεται» η Νέα Υόρκη (Photos/Videos)

14.06.2026 07:31
nba_nicks

Ένας συγκλονιστικός Τζέιλεν Μπράνσον οδήγησε με 45 πόντους του Νιού Γιορκ Νικς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA, μετά από 53 χρόνια και έκανε πυροδότησε ατέλειωτα πανηγύρια στη μεγαλούπολη.

Οι Νικς κέρδισαν τον πέμπτο τελικό στο Σαν Αντόνιο, κόντρα στους Σπερς και τελείωσαν μάλλον πρόωρα και σχετικά εύκολα τη σειρά, αν και όλα τα ματς είχαν χαρακτήρα θρίλερ.

Οι Νις έδειξαν σε όλη τη σειρά των πλέι οφ χαρακτήρα νικητή και μάλιστα στους τελικούς κατάφεραν να νικήσουν τους Σπερς και τις τρεις φορές που φιλοξενήθηκαν στο Σαν Αντόνιο. Έχασαν μόνο τον τρίτο τελικό στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, ενώ έκαναν μία απίστευτη ανατροπή (και ψυχολογίας) στον προηγούμενο, τέταρτο τελικό, όταν επέστρεψαν από το -29.

Στον καθοριστικό αγώνα που τελείωσε τα ξημερώματα της Κυριακής της οι Σπερς έκαναν πολύ καλή εκκίνηση, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 23-13, με τους Τεξανούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο +5 (42-37).

Οι Σπερς συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 30-28, αύξησαν το προβάδισμά τους στους εφτά πόντους (65-72), όμως οι Νικς αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με διαδοχικούς πόντους ήταν αποφασισμένος να κατακτήσει τον τίτλο το συντομότερο. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 45 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ και έδωσε τέλος στην αναμονή της Νέας Υόρκης για ένα τίτλο από το 1973.

Για τους Σαν Αντόνιο Σπερς ξεχώρισε ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που είχε 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-13, 42-37, 72-65, 90-94

Με τη λήξη του αγώνα, στήθηκε σε όλη τη Νέα Υόρκη ένα ξέφρενο πανηγύρι.

Διαβάστε επίσης:

Κρίση στο ελληνικό μπάσκετ: Η γροθιά του Τζόουνς στον Ναν και τα ασύλληπτα σκηνικά στο ΣΕΦ με τα ΜΑΤ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimopsifisma elvetia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δημοψήφισμα στην Ελβετία: Σήμερα αποφασίζουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παροχολογία «πάνω από την κάλπη» – Τι να περιμένουν αγρότες, επαγγελματίες συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι

κen loouts
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Κεν Λόουτς: Ο «βασιλιάς» του βρετανικού κοινωνικού ρεαλιστικού κινηματογράφου και οι μάχες μιας ζωής

basket_e8niki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από το ΣΕΦ στην αιωνιότητα: 39 χρόνια από το έπος της Εθνικής του 1987

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η μία στις 14.000.606 – Η μοναδική πιθανότητα να σωθεί το σύστημα Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

sef epeisodia 3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κρίση στο ελληνικό μπάσκετ: Η γροθιά του Τζόουνς στον Ναν και τα ασύλληπτα σκηνικά στο ΣΕΦ με τα ΜΑΤ

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το παράδοξο με την Εφορία - Ψάχνει τρόπο να βρει τους δικαιούχους για να τους επιστρέψει 191 εκατ.

ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια: Νεκρός ένας 35χρονος

pride (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Pride 2026: Γέμισε χρώματα το κέντρο της Αθήνας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 09:26
dimopsifisma elvetia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δημοψήφισμα στην Ελβετία: Σήμερα αποφασίζουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παροχολογία «πάνω από την κάλπη» – Τι να περιμένουν αγρότες, επαγγελματίες συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι

κen loouts
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Κεν Λόουτς: Ο «βασιλιάς» του βρετανικού κοινωνικού ρεαλιστικού κινηματογράφου και οι μάχες μιας ζωής

1 / 3