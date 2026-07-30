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31.07.2026 00:11

Λευκός Οίκος: Οι ακροαριστερές πολιτικές της Ισπανίας ευθύνονται για την κρίση στη Θέουτα

31.07.2026 00:11
ceuta-spain

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Τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα με τις πολιτικές που ακολουθεί η ισπανική κυβέρνηση συνέδεσε ο Λευκός Οίκος, μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο στο ισπανικό έδαφος.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους ανταποκριτές, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί εδώ και καιρό την Ευρώπη για τις συνέπειες της συνέχισης της εφαρμογής ακροαριστερών παγκοσμιοποιητικών πολιτικών, όπως η διευκόλυνση της μαζικής μετανάστευσης. Η Ισπανία και άλλες χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτή την καταστροφική φιλοσοφία θα πρέπει να αλλάξουν πορεία άμεσα, διαφορετικά διακινδυνεύουν την ίδια τους την επιβίωση».

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