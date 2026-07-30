Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φαλαισία Αρκαδίας – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλαισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:10 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Μεγαλόπολης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αρκαδίας.

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