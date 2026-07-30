Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

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H κατανάλωση πολύ μικρής ποσότητας ζάχαρης μέχρι την ηλικία των δύο ετών, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του εγκεφάλου των παιδιών από άνοια, δεκαετίες αργότερα.

Στο παραπάνω συμπέρασμα κατέληξε μια έρευνα που εξέτασε ενήλικες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και έως το 1953 ήταν παιδιά και οι γονείς τους έπαιρναν τρόφιμα με το δελτίο, μεταξύ των οποίων και ζάχαρη.

Η έρευνα ανέλυσε τον αντίκτυπο του οριστικού τέλους του δελτίου της ζάχαρης στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της ποσότητας ζάχαρης στη διατροφή των ανθρώπων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι ήταν νήπια κατά τη διάρκεια εφαρμογής του δελτίου ζάχαρης, είχαν 23% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Η μελέτη δεν μπορεί να παράσχει οριστικές αποδείξεις, αλλά οι ειδικοί λένε ότι μια υγιεινή διατροφή είναι ούτως ή άλλως καλή για τον εγκέφαλο.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη μελέτη που υποδηλώνει ότι οι πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής είναι κρίσιμης σημασίας για τη μελλοντική μας υγεία.

Μια σειρά μελετών εξετάζει το «φυσικό πείραμα» της ανάκαμψης του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος της διανομής τροφίμων με δελτίο.

Όταν καταργήθηκε το δελτίο της ζάχαρης τον Σεπτέμβριο του 1953, η μέση κατανάλωση ζάχαρης εκτιμήθηκε ότι θα αυξηθεί από περίπου 41 γραμμάρια την ημέρα (10 κύβοι ζάχαρης) σε 80 γραμμάρια (20 κύβοι ζάχαρης) σχεδόν αμέσως.

Προηγούμενη έρευνα είχε συνδέσει αυτή την κατάργηση με την με αύξηση του διαβήτη τύπου 2 και της αρτηριακής πίεσης χρόνια αργότερα.

Η μελέτη

Γυναίκες με τα βιβλία σιτηρεσίου τους στην αγορά Petticoat Lane του Λονδίνου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η τελευταία μελέτη εξέτασε σχεδόν 65.000 άτομα που συμμετείχαν στο έργο UK BioBank και τα δεδομένα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Neurology.

Η ανάλυση – από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ – εξέτασε παιδιά που μεγάλωναν και στις δύο πλευρές με δελτίο ζάχαρης.

Υποστήριξαν ότι το δελρτίο ζάχαρης μέχρι την ηλικία των δύο ετών συνδεόταν με 23% χαμηλότερο επίπεδο άνοιας και με τη διάγνωση της νόσου δυόμισι χρόνια αργότερα.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ο περιορισμός της ζάχαρης κατά τα πρώτα στάδια της ζωής μπορεί να έχει διαρκή οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου», δήλωσε ο ερευνητής Jiazhen Zheng ωστόσο επεσήμανε ότι: «απαιτείται περαιτέρω έρευνα» για να κατανοηθεί εάν η ζάχαρη είχε αυτό το αποτέλεσμα.

Ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουν πόση ζάχαρη έτρωγε στην πραγματικότητα ο καθένας από τους ανθρώπους που συμμετείχε στη μελέτη.

«Αυτά τα στοιχεία αφορούν άτομα που γεννήθηκαν τις δεκαετίες του 1940 και του 1950 και επομένως η εφαρμογή τους σε μικρά παιδιά σήμερα είναι περιορισμένη – για παράδειγμα, ο απογαλακτισμός πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και αυτό θα είχε μεγάλο αντίκτυπο στην πρώιμη διατροφή των μωρών και των παιδιών», τόνισε ο Ρέιτσελ Ρίτσαρντσον, επικεφαλής της μονάδας υποστήριξης μεθόδων για την παραγωγή αποδεικτικών στοιχείων στο Cochrane, ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό δίκτυο που συγκεντρώνει και συνοψίζει δεδομένα από την ιατρική έρευνα.

Ο Δρ. Ian Maidment, καθηγητής κλινικής φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Aston, δήλωσε: «Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, βοηθά στην ενημέρωση της συζήτησης, αλλά κατά τη γνώμη μου χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία».

Η Δρ. Σάρα Ροντρίγκες, από το Alzheimer’s Research UK, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι επρόκειτο για μια παρατηρητική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εντοπίσει συνδέσεις μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου άνοιας, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι η κατανάλωση λιγότερης ζάχαρης αποτρέπει άμεσα την άνοια»

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι η κατανάλωση μιας υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να υποστηρίξετε την υγεία του εγκεφάλου σας και ποτέ δεν είναι αργά για να κάνετε θετικές αλλαγές.

Πηγή: bbc.com

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