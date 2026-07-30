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ΥΓΕΙΑ

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30.07.2026 11:17

Ποιες είναι οι 12 θαλάσσιες περιοχές στην Αττική που απαγορεύεται η κολύμβηση – Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

30.07.2026 11:17
paralia3

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Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με τις 12 θαλάσσιες περιοχές της Αττικής στις οποίες απαγορεύεται το κολύμπι καθώς δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης. Συμφωνα με την εγκύκλιο που υπογραφεί η  αναπληρώτρια υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη πρόκειται για περιοχές του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαύριου, της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα.

Αναλυτικά οι παραλίες στις οποίες απαγορεύεται η κολύμβηση είναι:

  • Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
  • Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
  • Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
  • Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μέτρα εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
  • Στην περιοχή από το Β. άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
  • Στο αριστερό σημείο της ακτής “ΕΔΕΜ” πλησίον εστιατορίου “ΕΔΕΜ” και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
  • Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
  • Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.
  • Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
  • Στη Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.
  • Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
  • Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

Η απόφαση είναι δυναμική και τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των ακτών κολύμβησης.

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