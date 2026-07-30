Ποιες είναι οι 12 θαλάσσιες περιοχές στην Αττική που απαγορεύεται η κολύμβηση – Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

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Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με τις 12 θαλάσσιες περιοχές της Αττικής στις οποίες απαγορεύεται το κολύμπι καθώς δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης. Συμφωνα με την εγκύκλιο που υπογραφεί η αναπληρώτρια υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη πρόκειται για περιοχές του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαύριου, της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα.
Αναλυτικά οι παραλίες στις οποίες απαγορεύεται η κολύμβηση είναι:
Η απόφαση είναι δυναμική και τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των ακτών κολύμβησης.
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