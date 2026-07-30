«Ηλεκτρονικό μάτι» στα παραπεμπτικά εξετάσεων των δημόσιων και ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων

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Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου το πλαίσιο αποζημίωσης των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο. Η νέα διαδικασία αφορά δημόσιες αλλά και ιδιωτικές υγειονομικές μονάδες όπως διαγνωστικά Κέντρα και κλινικές, και συνδέεται άμεσα με τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραπεμπτικών από τον ΕΟΠΥΥ.

Η εφαρμογή της νέας διαδικασίας βασίζεται στην ΚΥΑ Γ.Π.οικ.974 (ΦΕΚ Β’ 1503/17.03.2026), η οποία τροποποιεί το πλαίσιο ηλεκτρονικής χορήγησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας οφείλουν να ενημερώνουν με ακρίβεια το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η διασύνδεση αυτή εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο και διαφάνεια στα εξής σημεία:

Αυτόματη διασταύρωση: Τα αποτελέσματα συνδέονται απευθείας με το παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ μέσω διαλειτουργικότητας, εξαλείφοντας χειρόγραφες καταχωρήσεις.

Προϋπόθεση αποζημίωσης: Η ανάρτηση αποτελεί υποχρεωτικό βήμα για να πληρωθεί το διαγνωστικό κέντρο ή το μικροβιολογικό εργαστήριο από τον ΕΟΠΥΥ.

Αποτροπή απάτης: Αποφεύγονται φαινόμενα όπου δηλώνονται εξετάσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Πρόσβαση ασθενή: Τα αποτελέσματα περνούν άμεσα στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και ο ασθενής μπορεί να τα δει μέσω του Gov.gr.

Η ΚΥΑ ορίζει ότι οι μονάδες υγείας που είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώνονται για εξετάσεις των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν καταχωρηθεί εγκαίρως στο Αποθετήριο.

Η υποχρεωτική καταχώρηση αφορά τις παρακάτω εξετάσεις:

Αιματολογικές / Αιμοδοσίας

Ανοσολογικές

Βιοχημείας

Μικροβιολογικές

Ορμονολογικές

Ανοσολογικές RIA

Βιοχημείας RIA

Ορμονικές RIA

Με αντίστοιχη κατηγοριοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΥΚΑ:

Βιολογικά Υλικά – 1

Βιολογικά Υλικά – 2

Κατά την οριστικοποίηση της υποβολής του μήνα Σεπτεμβρίου 2026 και εφεξής, θα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένος έλεγχος μέσω διασύνδεσης με το Ψηφιακό Αποθετήριο. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί αποτέλεσμα για κάποια εξέταση, η συγκεκριμένη πράξη δεν θα αποζημιώνεται. Ο έλεγχος θα γίνεται σε επίπεδο εξετάσεων παραπεμπτικού.

Για την αποφυγή περικοπών, η ΗΔΥΚΑ θα ανακοινώσει τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται κατά τη φόρτωση των αποτελεσμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διαλειτουργικότητα με το σύστημα eDAPY του ΕΟΠΥΥ.

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