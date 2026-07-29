Απαράδεκτες εικόνες στο Δαφνί: Ράντζα στους διαδρόμους – Πάνω από 50 περιστατικά στη χθεσινή εφημερία

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Τις απαράδεκτες συνθήκες εφημερίας στο Δαφνί, πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) όπου ασθενείς και εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους ακόμα και για τη ζωή τους, καταγγέλλει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ.

Συγκεκριμένα στη χθεσινή εφημερία 28 Ιουλίου, προσήλθαν πάνω από 50 περιστατικά, ακουσίως και εκουσίως, προκειμένου να εξετασθούν και να λάβουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Ωστόσο από το μεσημέρι της ίδια ημέρας δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες, με αποτέλεσμα 14 ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας, ανάμεσα τους και μια έγκυος, να χρειαστεί να περιμένουν ένα 24ωρο, για να μεταφερθούν στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατάσταση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας.

«Οι εικόνες που έζησαν όλοι οι συνάδελφοί μας είναι το λιγότερο ντροπιαστικές! Άνθρωποι κλινοστατισμένοι, στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο σε χώρους που ονομάζουν «βραχείας νοσηλείας» ενώ δεν είναι, ράντζα στους διαδρόμους μέχρι και στα ψυχιατρικά εξεταστήρια, εκεί δηλαδή που ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξετάζουν, σε συνθήκες επικίνδυνες για την ζωή ασθενών και εργαζομένων, συνθήκες που πυροδοτούν εντάσεις, αντεγκλήσεις με τους αστυνομικούς με απειλές προς τους εφημερεύοντες ψυχιάτρους ακόμη και για αυτόφωρο, είναι σκηνές που ζούμε καθημερινά».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με έγγραφο του Τμήματος Θεραπευτικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας: «δόθηκε εντολή να μπουν ράντζα στους διαδρόμους, να κλείσουν εξεταστήρια, έγκυος ασθενής και ασθενής με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή να μείνουν σε ράντζο στους χώρους των εξεταστηρίων, μέχρι την επόμενη μέρα, που θα μεταφερθούν στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο».

Σήμα κίνδυνου από την αύξηση των ψυχικών διαταραχών

Το πρόβλημα με τις ψυχιατρικές κλίνες είναι πανελλαδικό, αφού ο δημόσιος τομέας έχει συρρικνωθεί ευνοώντας τις ιδιωτικές κλινικές όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος των εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής υποστηρίζει. Και για του λόγου το αληθές οι κλίνες στον δημόσιο τομέα πλέον είναι 900 πανελλαδικά, ενώ οι αντίστοιχες κλίνες στον ιδιωτικό είναι 4.700, σύμφωνα με τον σύλλογο.

«Οι βόλτες της ντροπής» των ψυχιατρικών ασθενών στην Αττική

Στην Αττική, ψυχιατρικοί ασθενείς αναγκάζονται να περιφέρονται από εφημερεύον νοσοκομείο σε νοσοκομείο για ημέρες, προκειμένου να βρουν μια διαθέσιμη κλίνη.

Η κατάσταση μάλιστα έχει οξυνθεί «με την αύξηση των ψυχικών διαταραχών, την ολοκλήρωση της αντιδραστικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, την εγκύκλιο Βαρτζόπουλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου περιστατικά προς ακούσια εξέταση «πλοηγούνται» στα αστυνομικά τμήματα και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, με την συνοδεία αστυνομικών, για μια διαθέσιμη κλίνη».

Οι υγειονομικοί ζητούν άμεση ενίσχυση του πρώην ΨΝΑ, καθώς σήμερα καταπατείται «κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιοπρεπούς νοσηλείας και εργασίας, επιστημονικής γνώσης και φροντίδας της ψυχικής νόσου».

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