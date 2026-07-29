Διακοπές στη Μύκονο κάνει ο Matthew McConaughey (Video)

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Διακοπές στη Μύκονο κάνει ο Matthew McConaughey, με τον φωτογραφικό φακό να «εντοπίζει» τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να χορεύει σε κλαμπ του νησιού.

Μετά τη βόλτα του Ματογιάννια, επισκέφθηκε το γνωστό club restaurant Scorpios, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα τη βραδινή ατμόσφαιρα, ενώ δεν σταμάτησε να χορεύει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Αν και ο ίδιος φορούσε μια τραγιάσκα, προφανώς για να μην αναγνωρίζεται εύκολα από τους θαμώνες, ο χολιγουντιανός σταρ δεν πέρασε απαρατήρητος καθώς πολλοί ήταν αυτοί που τον αναγνώρισαν.

Αυτή, βέβαια, δεν είναι η πρώτη του επίσκεψη σε ελληνικό νησί για φέτος, καθώς λίγες ημέρες πριν, ο Matthew McConaughey βρισκόταν στην Αντίπαρο. Την παρουσία του «πρόδωσε», μάλιστα, ο Σταύρος Σβήγκος, δημοσιεύοντας μια selfie μαζί του.

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