Στιγμές τρόμου για δύτη στα Φίτζι – Κατέγραψε τη στιγμή που καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο πόδι (video)

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Ένας Νεοζηλανδός δύτης, λίγο έλειψε να κινηματογραφήσει live ακόμη και τον θάνατό του, όταν του επιτέθηκε καρχαρίας στα Φίτζι.

Ο Χένρι Γκιμπς έκανε υποβρύχια κατάδυση τραβώντας πλάνα με την κάμερά του, όταν είδε στον βυθό έναν καρχαρία μικρού μεγέθους, να κινείται νευρικά.

Ο ίδιος θεώρησε πως λόγω του μεγέθους του δεν αποτελούσε κίνδυνο, ωστόσο έκανε λάθος.

Με μεγάλη ταχύτητα, ο καρχαρίας ανέβηκε προς τα πάνω και με έναν ελιγμό δάγκωσε στο πόδι τον δύτη.

Το περιστατικό έγινε στις 18 Ιουλίου, με τον Γκιμπς να μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου ευτυχώς δεν κινδυνεύει να χάσει το πόδι του, ενώ σταδιακά θα μπορέσει ξανά να το λειτουργήσει πλήρως.

Σε ανάρτησή του, παραδέχτηκε πως έκανε λάθος εκτίμηση που δεν απομακρύνθηκε εξ αρχής όταν είδε τον καρχαρία να κινείται από κάτω του.

«Νιώθω απίστευτα τυχερός που έχω ακόμη το πόδι μου, που μπορώ να χρησιμοποιώ το πέλμα μου και ότι βρίσκομαι στον δρόμο της ανάρρωσης. Ανατρέχοντας στο συμβάν, αυτό από μόνο του θα έπρεπε να ήταν αρκετό για να σταματήσουμε την κατάδυση. Ήταν λάθος να κρίνω τον κίνδυνο από το μέγεθος του καρχαρία», παραδέχτηκε.

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