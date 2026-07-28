Τραμπ: Κρίσιμες συναντήσεις με Νετανιάχου και Ζελένσκι με φόντο Ιράν και Ουκρανία

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται στην Ουάσινγκτον τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω κρίσιμων εξελίξεων στους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες επισκέπτονται την αμερικανική πρωτεύουσα για να παραστούν στην επιμνημόσυνη τελετή του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ και να συζητήσουν θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναζητά τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου ενόψει των επερχόμενων ισραηλινών εκλογών.

Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει συνομιλίες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν, τις εντάσεις στον Λίβανο και την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται σήμερα, Τρίτη, στην Ουάσινγκτον τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τους δύο ηγέτες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Η σχέση του Τραμπ με τον Ζελένσκι έχει βελτιωθεί, καθώς η Ουκρανία κατάφερε να ανακόψει τις ρωσικές προελάσεις. Αντίθετα, ο Νετανιάχου φτάνει στην Ουάσινγκτον ενώ στον Λευκό Οίκο εντείνεται η δυσαρέσκεια για την έλλειψη προόδου προς μια ευρύτερη διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με επικρίσεις από μέρος των υποστηρικτών του Τραμπ, οι οποίοι αντιτίθενται σε βαθύτερη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το Reuters.

Στην Ουάσινγκτον για το μνημόσυνο του Λίντσεϊ Γκράχαμ

Ο Νετανιάχου και ο Ζελένσκι βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα προκειμένου να παραστούν σε επιμνημόσυνη τελετή για τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, γνωστός για τις σκληρές θέσεις του στην εξωτερική πολιτική, ήταν ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ και επιχειρούσε συχνά να τον πείσει να προσφέρει μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία.

Κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η αντιβαλλιστική άμυνα και η στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ αποτελούν την «υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα» στις συναντήσεις του με τον Τραμπ και την ομάδα του.

«Η ειρήνη πρέπει να έρθει πιο κοντά», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.



Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk July 28, 2026

Σε κρίσιμη καμπή οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία

Τόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία όσο και η διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε καθοριστικό σημείο.

Μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει διακόψει προσωρινά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, προκειμένου να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στη διπλωματία.

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι εμφανίζεται ενισχυμένος από τις πρόσφατες επιτυχίες της Ουκρανίας στο πεδίο των μαχών. Ωστόσο, προς το παρόν δεν διαφαίνεται οριστικό τέλος σε καμία από τις δύο συγκρούσεις.

Ο Νετανιάχου αναζητά τη στήριξη του Τραμπ ενόψει εκλογών

Οι σχέσεις του Νετανιάχου με τον Τραμπ έχουν περάσει από αρκετές διακυμάνσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάστηκε κατά καιρούς να συγκρατήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από επιθέσεις σε στόχους στον Λίβανο, οι οποίες αποσκοπούσαν στην αποδυνάμωση της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών έγιναν εμφανείς έπειτα από μια ιδιαίτερα οξεία τηλεφωνική συνομιλία τον Ιούνιο, κατά την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «εντελώς τρελό», χρησιμοποιώντας υβριστική διατύπωση. Η συνομιλία διέρρευσε αρχικά στα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε δημόσια από τον ίδιο τον Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει τη στήριξη του Τραμπ για την προεκλογική του εκστρατεία, ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, η οποία θα αναδείκνυε την παραδοσιακά στενή σχέση τους, θα μπορούσε να ενισχύσει τον Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου αντιμετωπίζει δυσκολίες στις δημοσκοπήσεις.

«Σε αυτούς τους σύνθετους καιρούς πρέπει να ενεργούμε με μεγάλη αποφασιστικότητα αλλά και μεγάλη σοφία. Θα συζητήσουμε όλα τα θέματα της ατζέντας, με πρώτο το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον.

«Φυσικά, στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την ασφάλειά μας και ταυτόχρονα να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», πρόσθεσε.

Ιράν, Λίβανος και Συμφωνίες του Αβραάμ στην ατζέντα

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου θα συζητήσουν τη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς και τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου είχε γίνει δεκτός από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην ατζέντα των δύο ηγετών θα βρεθούν επίσης οι Συμφωνίες του Αβραάμ, η σειρά συμφωνιών που προώθησε ο Τραμπ για την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων του Ισραήλ με:

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

το Μπαχρέιν,

το Μαρόκο,

το Σουδάν.

Ο Τραμπ επιθυμεί να εντάξει και τη Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες. Την προηγούμενη εβδομάδα συνέδεσε μια συμφωνία συνεργασίας με το Ριάντ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς με την προσχώρηση του βασιλείου στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Μέχρι στιγμής, η Σαουδική Αραβία απορρίπτει την ένταξή της χωρίς να υπάρχει σαφής πορεία προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Τραμπ: «Ο Μπίμπι ήταν εξαιρετικός»

«Ο Μπίμπι ήταν εξαιρετικός», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά τη μετάβασή του στο Μίσιγκαν τη Δευτέρα, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Ήταν πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά», πρόσθεσε.

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