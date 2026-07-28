Σύρος: Στον ανακριτή το ζευγάρι για τον θάνατο της διασώστριας – «Δεν ήταν αμυντικό το χτύπημα», λέει η οικογένεια της 41χρονης μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο

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Στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Την ίδια ώρα νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο καθώς τη Δευτέρα δόθηκαν στη δημοσιότητα τόσο η ιατροδικαστική έκθεση όσο και εικόνες από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται έξω από το σπίτι, ενώ η οικογένεια της γυναίκας μετά τη δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού υποστηρίζει πως το χτύπημα δεν ήταν αμυντικό.

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά το γιατί η διασώστρια βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού και αν όντως πήγε με σκοπό να κλέψει όπως υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι με τις Αρχές να αναμένουν ότι η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα συμπληρώσει το παζλ της υπόθεσης και θα δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις.

«Δεν ήταν αμυντικό το χτύπημα» λέει η οικογένειά της

Με ανακοίνωσή της η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας, μέσω της δικηγόρου Μαρίας Καζαντζάκη, και με αφορμή το οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, η οικογένεια υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα το οποίο δέχθηκε το θύμα, δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό και αποδείχθηκε τελικά θανατηφόρο για την άτυχη γυναίκα. Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, σημειώνουν, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης

Η ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρει:

«Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος ως δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού.

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί.

Μαρία Καζαντζάκη

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω»

Τι βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού, κηδεύεται η διασώστρια

Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη 30χρονη σύζυγό του.

Στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικού μεγέθους και εξετάζεται ποιο από αυτά χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό και ποιο φέρεται να είχε μαζί της η 41χρονη. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν ακόμη πάνω από 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και καραμπίνες και εκατοντάδες φυσίγγια, στοιχεία που έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, σήμερα το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.

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