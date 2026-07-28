Δίκη για τα Τέμπη: Ομόφωνο «όχι» στην αναβολή είπε το δικαστήριο – Ποια αιτήματα της υπεράσπισης απορρίφθηκαν

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Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Επίσης απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ.

Για έναν κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας και απέρριψε την ένσταση ακυρότητας της ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Τέλος το δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υποβλήθηκαν από συνήγορους υπεράσπισης των κατηγορουμενων και από ένα συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας.

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο ομόφωνα:

Απορρίπτει το αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απορρίπτει ένσταση απαράδεκτου ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου

Απορρίπτει ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 30ο κατηγορούμενο

Απορρίπτει αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας

Απορρίπτει ενστάσεις ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος

Απορρίπτει ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας

Απορρίπτει αίτημα αναβολής αναστολής κατά άρθρο 59 ΚΠΔ

Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας αναπτύσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων.

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