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28.07.2026 10:14

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 23χρονος τράπερ έπειτα από καταδίωξη – Είναι γιος γνωστού ηθοποιού

28.07.2026 10:14
ARREST_MAN

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Στα χέρια της Αστυνομίας κατέληξε το βράδυ της Δευτέρας (27/7) ένας 23χρονος γνωστός τράπερ, έπειτα από καταδίωξη σε δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22.00 στην οδό Αιγαίου, όταν πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης έκανε σήμα στον αναβάτη μιας μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο. Ο 23χρονος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ και ακολούθησε καταδίωξη. Στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελίων, ο νεαρός εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Ο συλληφθείς σύμφωνα με την αστυνομία είναι γεννημένος το 2003 ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γιος γνωστού Έλληνα ηθοποιού.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι τη συμβολή των οδών Αιγαίου και Αμισού, όπου ο 23χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στο σημείο για να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους.

Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα κατσαβίδι.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απείθεια. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

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