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28.07.2026 09:13

Τραγωδία στη Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στους φίλους του

28.07.2026 09:13
nosokomeio-lamias

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Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/7) στη Λαμία, όταν ένας 17χρονος έχασε ξαφνικά τη ζωή του στην πλατεία του οικισμού όπου διέμενε.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο νεαρός κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν με την παρέα του. Οι φίλοι του ειδοποίησαν άμεσα συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης και μετέφεραν τον 17χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 17χρονου.

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