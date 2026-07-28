Φωτιές σε Γαλλία – Ισπανία: Μάχη με τον χρόνο πριν το νέο κύμα καύσωνα, φόβοι για αναζωπυρώσεις – Στάχτη 1,2 εκατ. στρέμματα (videos)

Takeaways by to pontiki AI Γαλλία και Ισπανία αντιμετωπίζουν καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γαλλία, παρά τη σταθεροποίηση ορισμένων μετώπων και την επιστροφή χιλιάδων κατοίκων στα σπίτια τους, οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι ισπανικές δυνάμεις δίνουν κρίσιμη μάχη για τον έλεγχο των πύρινων μετώπων κοντά στη Μαδρίτη, πριν η αναμενόμενη αλλαγή στη φορά των ανέμων εντείνει την κατάσταση.

Η συνολική έκταση που έχει καεί φέτος στις δύο χώρες είναι τεράστια, με τις κυβερνήσεις να συνδέουν την ένταση των πυρκαγιών με την κλιματική έκτακτη ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης στη Γαλλία, ένας 38χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο ατύχημα με το βυτιοφόρο του.

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Γαλλία και Ισπανία εξακολουθούν να δίνουν τιτάνια μάχη απέναντι στις μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο καθώς και οι δύο χώρες προετοιμάζονται για νέο καύσωνα.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι οποίες απειλούν να μετατρέψουν εκ νέου τα μέτωπα σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά, η οποία από τις 22 Ιουλίου έχει κάψει 420.000 στρέμματα κοντά στην πόλη Μπορντό, «παραμένει σταθερή» έπειτα από μια «ήρεμη» νύκτα, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η νομαρχία της Ζιρόντ.

«Πολλές αναζωπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν χθες το βράδυ, αλλά είναι υπό έλεγχο (…) χάρη στο έργο των πυροσβεστών. Η έκταση της καμένης περιοχής δεν έχει αλλάξει», επεσήμανε η νομαρχία.

Στο μεταξύ η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo-France προβλέπει για σήμερα άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 ° Κελσίου στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και νοτιοανατολικούς ανέμους που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις πυρκαγιές.

🇫🇷 An equestrian center in Biscarrosse, southwestern France, released its horses as wildfire approached



Staff gave the animals a chance to survive and opened the gates because smoke, heat, and the speed of the flames made trailer evacuation impossible.pic.twitter.com/fOjvpiGLdd July 27, 2026

Εξάλλου στους νομούς της Λαντ και της Ζιρόντ, όπου μαίνονται οι μεγαλύτερες πυρκαγιές, η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει «νέο κύμα ζέστης», με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν ως τους 40° Κελσίου αύριο, Τετάρτη (28/7) και ανέμους λιγότερο ισχυρούς αλλά πιο ξηρούς.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χθες Δευτέρα. «Παραμένουμε ενωμένοι και αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τη μάχη παντού», είπε, ανακοινώνοντας καλά νέα: η πυρκαγιά έχει πλέον «έχει τεθεί υπό έλεγχο» στη Λαντ.

Χθες το βράδυ 15.000 άνθρωποι έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή στα κάμπινγκ όπου διέμεναν, σύμφωνα με τη νομαρχία.

🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Irréel : Les images apocalyptiques prises depuis un Canadair montrent l’ampleur de l’incendie qui ravage la Gironde, à seulement 15 km de la métropole bordelaise. pic.twitter.com/6twJ1kuyOa — Bastion (@BastionMediaFR) July 26, 2026

Στο Μπορντό «λίγο περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι» εξακολουθούν να στεγάζονται στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τομά Καζνάβ.

Συνολικά περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα (νέο ρεκόρ μετά το 2022) έχουν καεί από τις πυρκαγιές στη Γαλλία από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Στεμπαστιέν Λεκορνί.

The fire near Bordeaux (42,000 ha) is finally contained, but not yet out of the woods! Authorities are maintaining maximum vigilance: the heat forecast for Tuesday raises concerns about a flare-up.🇫🇷 pic.twitter.com/Q9QqueFhkl — France Safety Travel (@francesafetytra) July 27, 2026

Η πυρκαγιά που κατέκαψε την περιοχή γύρω από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό του Αρκασόν οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων, μια επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας.

Οι αναζωπυρώσεις που κινητοποίησαν χθες Δευτέρα τους πυροσβέστες στον νομό Βαρ «περιορίστηκαν» το βράδυ, ανακοίνωσε η νομαρχία, ενώ η πυρκαγιά στο νησί της Κορσικής εξακολουθεί να μαίνεται και στις Άνω Άλπεις έχει «σταθεροποιηθεί» αφού έκαψε 5.100 στρέμματα.

Στο Μπους-ντι- Ρον ένας 38χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του χθες, αφού το βυτιοφόρο στο οποίο επέβαινε «βγήκε από τον δρόμο».

Ισπανία: Κρίσιμες ώρες για τη Μαδρίτη

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότιοι κινδυνεύοντας να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές.

Η κατεύθυνση του ανέμου αναμένεται να αλλάξει σήμερα το μεσημέρι και για τον λόγο αυτόν οι πυροσβέστες «θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την προέλαση της πυρκαγιάς (…) εκμεταλλευόμενοι το περιθώριο ως τις 12 το μεσημέρι», δήλωσε ο Φραν Μαρτίν Αγκίρε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

Η σημερινή ημέρα, όπως και η χθεσινή, θα είναι «απολύτως καθοριστικής σημασίας», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, σημειώνοντας ότι ελπίζει «η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο», ενώ έκανε λόγο για «πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις» από αύριο Τετάρτη.

In Spain, 79,000 people have been evacuated from their homes in villages west of Madrid and in Castellón, a province on the eastern coast, while 30,000 others have been confined to their homes, the government said. pic.twitter.com/qHTI3SA3Ap — The Associated Press (@AP) July 27, 2026

Το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα», στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβιλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν, «τη μεγαλύτερη» δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι επόμενες ώρες «είναι δύσκολες» καθώς αναμένεται «αύξηση της θερμοκρασίας», προειδοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χθες Δευτέρα, κατά την επίσκεψή του σε κέντρο συντονισμού στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Αν και «η προέλαση της πυρκαγιάς» περιορίστηκε στη διάρκεια της νύκτας της Κυριακής προς Δευτέρα, ακόμη «δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», υπογράμμισε η νομαρχία της περιφέρειας της Μαδρίτης, σύμφωνα με την οποία «τρία μέτωπα» παραμένουν ενεργά.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μικρά σημάδια βελτίωσης: ορισμένοι από τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Σε μια ομιλία αφιερωμένη στα «κλιματικά καταφύγια» που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι αυτές οι πρωτοφανείς σε έκταση πυρκαγιές είναι «η πιο οδυνηρή έκφραση μιας κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

«Πλέον δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τον κανόνα», υπογράμμισε δηλώνοντας ότι «περισσότερα από 1.700.000 στρέμματα» έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία από την αρχή του έτους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα από τις πυρκαγιές κοντά στη Βαλένθια, όπου ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και περισσότερα από 70.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, σύμφωνα με τις αρχές.

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