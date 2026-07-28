Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε δεν σε καλύπτει ούτε αυτή;

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Η μικτή ασφάλεια θεωρείται το πληρέστερο πρόγραμμα κάλυψης για ένα αυτοκίνητο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αποζημιώνει κάθε ζημιά, ανεξάρτητα από το πώς προκλήθηκε και ποιος οδηγούσε.

Το βασικό της πλεονέκτημα είναι η κάλυψη των ίδιων ζημιών. Αν προκαλέσεις ένα ατύχημα, η υποχρεωτική αστική ευθύνη αποζημιώνει τον άλλο οδηγό, ενώ η μικτή μπορεί να καλύψει και την επισκευή του δικού σου αυτοκινήτου.

Για να ενεργοποιηθεί, όμως, πρέπει να έχουν τηρηθεί οι όροι του συμβολαίου. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ακόμη και η μικτή ασφάλεια μπορεί να μην καταβάλει αποζημίωση.

Η βασική κάλυψη που διαφοροποιεί τη μικτή από τα απλούστερα ασφαλιστικά προγράμματα είναι εκείνη των ίδιων ζημιών.

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