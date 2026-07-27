Η VW ζητά υψηλότερους δασμούς στα κινεζικά plug-in υβριδικά για να ανακοπεί η «επέλαση» τους στην ΕΕ

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Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου VW, Όλιβερ Μπλουμ, προέτρεψε την ΕΕ να επιβάλει γρήγορα υψηλότερους δασμούς στα κινεζικά plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, αφότου κατέλαβαν το 28% της αγοράς PHEV της Ευρώπης και κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις σε πωλήσεις, αναφέρει το Automotive News Europe.

Στις 24 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του ομίλου Volkswagen, ο κ. Μπλουμ προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει γρήγορα υψηλότερους δασμούς στα κινεζικής κατασκευής plug-in υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (PHEV). Σημείωσε ότι οι υφιστάμενοι πρόσθετοι δασμοί στα κινεζικά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) έχουν ήδη δείξει αρχική αποτελεσματικότητα, αλλά δεν καλύπτουν ακόμη τα PHEV. Ο Όλιβερ Μπλουμ συνέστησε την εφαρμογή της ίδιας προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε για τα BEV – προσθέτοντας έως και έναν συμπληρωματικό δασμό 35% επιπλέον του τυπικού εισαγωγικού δασμού 10%.

Ο κ. Μπλουμ δήλωσε ότι το μέτρο αυτό στοχεύει στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων.

Επικαλούμενη τον έντονο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες και τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ, η Volkswagen αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη εσόδων της για το 2026.

Κάλεσε επίσης την ΕΕ να επιταχύνει ευρύτερα προστατευτικά μέτρα για την αυτοκινητοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μιας πολιτικής «Made in Europe», του καθορισμού απαιτήσεων τοπικού περιεχομένου, της προσφοράς κυβερνητικής υποστήριξης και της εφαρμογής κινήτρων που συνδέονται με την περιφερειακή παραγωγή – όλα με στόχο την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, τα PHEV κινέζικών μαρκών πούλησαν 208.368 μονάδες στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας το 27,3% της ευρωπαϊκής αγοράς των PHEV.

Τα τρία κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα PHEV προέρχονταν όλα από κινεζικές μάρκες: τα BYD Seal U, BYD Atto 2 και Chery Jaecoo 7. Εν τω μεταξύ, το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις πέρυσι, το Volkswagen Tiguan, έχει υποχωρήσει στην τέταρτη θέση.

Τα PHEV αποτελούν βασικό εργαλείο τόσο για τις κινεζικές όσο και για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες για να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ και να επωφεληθούν από τα φορολογικά κίνητρα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Νωρίτερα, στις 19 Ιουνίου, η γερμανική Handelsblatt ανέφερε ότι η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων δασμών στα PHEV που εισάγονται από την Κίνα.

Η Volkswagen υποστηρίζει μεγάλες περικοπές καθώς οι Κινέζοι ανταγωνιστές πλησιάζουν την Ευρώπη, αναφέρει το Reuters.

|Η Volkswagen πρέπει να εμβαθύνει τις περικοπές κόστους για να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι των κινεζικών εμπορικών σημάτων που στοχεύουν ολοένα και περισσότερο την εγχώρια αγορά του γερμανικού ομίλου αυτοκινήτων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλουμ.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο προσπάθησε να βρει μια ισορροπία μεταξύ του να καθησυχάσει τους επενδυτές και να υποστηρίξει την αναδιάρθρωση, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα με τους δασμούς, την αδυναμία στην Κίνα και σχεδιάζει πιθανά κλεισίματα ορισμένων γερμανικών εργοστασίων.

«Όταν κοιτάμε προς το μέλλον, έχουμε όλο και περισσότερους κινδύνους να έρχονται», είπε ο Ό. Μπλουμ, δείχνοντας περισσότερους από 150 ανταγωνιστές στην Κίνα. «Και όλοι έρχονται στην αγορά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Ευρώπη.

Ο ίδιος έχει προτείνει τον διπλασιασμό των προηγουμένως συμφωνημένων περικοπών θέσεων εργασίας σε 100.000 και προειδοποίησε ότι τέσσερα γερμανικά εργοστάσια κινδυνεύουν με κλείσιμο μετά το 2030. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη γνωρίζουν τους τρέχοντες κινδύνους.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος δεν κατάφερε να προωθήσει το πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσης σε συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, θέτοντας τις βάσεις για έναν ακόμη γύρο τεταμένων διαπραγματεύσεων με ισχυρά συνδικάτα μετά τις συνομιλίες στα τέλη του 2024, όπου συμφωνήθηκαν οι πρώτες 50.000 περικοπές.

Ορισμένοι αναλυτές δήλωσαν ότι το δεύτερο τρίμηνο έδειξε σταθεροποίηση, με τα έσοδα να υπερβαίνουν τις προβλέψεις και τον όμιλο να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να βελτιώσει το λειτουργικό του περιθώριο φέτος, σε ένα εύρος πρόβλεψης από 4,0% έως 5,5%.

«Τα αποτελέσματα της Volkswagen υποδηλώνουν ότι η επιχείρηση αρχίζει να σταθεροποιείται παρά το δύσκολο περιβάλλον», δήλωσε η αναλύτρια της Morning Star, Ρέλα Σάσκιν, επισημαίνοντας την ισχυρή ελεύθερη ταμειακή ροή.

«Η διοίκηση της VW προσπαθεί να καθησυχάσει τους επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα λέει στο εργατικό δυναμικό της ότι το σπίτι καίγεται», ανέφεραν οι αναλυτές της Bernstein. «Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το περάσεις».

Τα λειτουργικά κέρδη της Volkswagen μειώθηκαν κατά 9,5% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με έσοδα 82,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο όμιλος κατάφερε να διατηρήσει το λειτουργικό του περιθώριο εντός του εύρους-στόχου 4,0% έως 5,5% για ολόκληρο το έτος, στο 4,2% το δεύτερο τρίμηνο.

Ο όμιλος διατήρησε αυτήν την πρόβλεψη για τα κέρδη την Παρασκευή, αλλά δεν αναμένει πλέον αύξηση εσόδων, προβλέποντας τώρα μείωση έως και 3% το 2026.

Οι μετοχές της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει τις μάρκες μαζικής αγοράς VW και Skoda, τις θυγατρικές της υψηλής τεχνολογίας Porsche και Audi, καθώς και τις μάρκες πολυτελείας Bentley και Lamborghini, μειώθηκαν έως και 3,2% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους αργότερα μέσα στην ημέρα.

Αντιμέτωπες με μια παρατεταμένη ύφεση στην εγχώρια αγορά, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να επεκταθούν στην Ευρώπη με τα χαμηλού κόστους, υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρικά οχήματα και τα plug-in υβριδικά οχήματα που έχουν ήδη τερματίσει την κυριαρχία της Volkswagen στην Κίνα.

Ενώ οι εξαγωγές παίζουν ρόλο, οι κινεζικές μεγάλες εταιρείες, όπως η BYD και η Geely, εδραιώνουν επίσης μια παραγωγική παρουσία στην Ευρώπη, ευνοώντας χώρες χαμηλού κόστους όπως η Ουγγαρία και η Ισπανία.

Εν τω μεταξύ, η Volkswagen αναζητά τρόπους για να γεμίσει ή να ξεφορτωθεί τα υποαπασχολούμενα εργοστάσιά της στη Γερμανία, με την παραγωγή των κινεζικών μοντέλων της στην Ευρώπη να εξετάζεται, καθώς και πιθανές αμυντικές συνεργασίες.

Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen δήλωσε ότι οι περικοπές από μόνες τους δεν θα ανατρέψουν την κατάσταση στην εταιρεία, ζητώντας πρόοδο στην τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων.

Μετά τη θερινή διακοπή των εργασιών στα γερμανικά εργοστάσια, «οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα συνεχίσουν την απαραίτητη συζήτηση με το εκτελεστικό συμβούλιο του ομίλου σχετικά με το τι πρέπει να γίνει τώρα για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας», δήλωσε εκπρόσωπος του συμβουλίου εργαζομένων.

Ο Όλιβερ Μπλουμ είπε ότι αναμένει ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν πριν από το τέλος του έτους.

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