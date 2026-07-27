Τέμπη: Διαφωνία των συνηγόρων των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ για την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης

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Αίτημα αναβολής της δίκης κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ στη δίκη των Τεμπών η οποία απορρίφθηκε.

Τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στην δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της σύμβασης 717.

Οι συνήγοροί τους διαφώνησαν με την εισαγγελική πρόταση και επέμειναν στο αίτημά τους σχετικά με την αναβολή ή αναστολή της δίκης στη βάση του άρθρου 59.

Το κακούργημα για το οποίο κατηγορούνται τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών ενώ η άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορά τη ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αδικήματα για τα οποία τους ασκήθηκε δίωξη είναι μεταξύ άλλων η απάτη.

«Η κατηγορία της διατάραξης στέκει και πέφτει με την κατηγορία της απάτης» ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης πρώην προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ, Χρίστος Μυλωνόπουλος επισημαίνοντας πως ο βασικός ισχυρισμός για τον εντολέα του ήταν το απαράδεκτο της ποινικής του δίωξης.

«Είναι δογματικώς εσφαλμένη η πρόταση της εισαγγελέως», ανέφερε άλλος συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου στελέχους της ΕΡΓΟΣΕ τονίζοντας πως οι δύο δικογραφίες αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός. Επεσήμανε επίσης πως η μία υπόθεση ασκεί «ουσιώδη αποδεικτική επιρροή» στην άλλη είτε αρνητικά είτε θετικά. Ανέφερε ακόμα πως η εφαρμογή του άρθρου 59 θα «αποτρέψει τον κίνδυνο αντιφατικών αποφάσεων».

«Η εισαγγελέας είδε τα αιτήματά μας μ’ένα σκεπτικό επιφανειακό και με εσφαλμένη ερμηνεία» επεσήμανε άλλος συνήγορος.

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