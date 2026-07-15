Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, αιτήματα αναβολής υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

Takeaways by to pontiki AI Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη διεκόπη για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, όταν αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και αιτημάτων από την πλευρά των κατηγορουμένων.

Συνήγοροι υπεράσπισης στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ ζήτησαν αναβολή της δίκης, υποστηρίζοντας πως η απόφαση εξαρτάται από άλλη εκκρεμή ποινική υπόθεση που αφορά τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων για τη σύμβαση 717.

Οι συνήγοροι επισήμαναν ότι τα δύο κατηγορητήρια είναι ταυτόσημα, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο διεξαγωγής παράλληλων δικών για το ίδιο αντικείμενο, με τους ίδιους μάρτυρες και πραγματογνώμονες.

Η εισαγγελέας θα προτείνει επί των αιτημάτων αναβολής μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων, ενώ το δικαστήριο προγραμματίζει εντατικούς ρυθμούς συνεδριάσεων για τους επόμενους μήνες.

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Για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου διεκόπη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί το στάδιο των ενστάσεων και αιτημάτων από την πλευρά των κατηγορουμένων, με ορισμένους συνηγόρους υπεράσπισης να έχουν αναπτύξει ήδη και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς πριν την απαγγελία της κατηγορίας από την εισαγγελέα για λόγους οικονομίας της δίκης.

Το κύριο ζήτημα που προέκυψε στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είναι η αναβολή που ζήτησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ με βάση την παράγραφο 1 του άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αναφέρει ότι «όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη».

Η άλλη υπόθεση, όπως επισήμαναν στο δικαστήριο οι συνήγοροι, είναι αυτή που ξεκίνησε το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πριν το δυστύχημα στα Τέμπη και αφορά τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση της σύμβασης 717 καθώς το συγκεκριμένο έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκαν κατηγορούμενοι στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ για αδικήματα οικονομικής φύσεως σχετικά με τις παρατάσεις που δόθηκαν για την υλοποίηση της σύμβασης. Κάποια από αυτά τα στελέχη βρέθηκαν κατηγορούμενοι και στην υπόθεση των Τεμπών πάλι για παραλείψεις που σχετίζονται με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και για άλλα τρία πλημμελήματα. Όπως επισήμαναν και σήμερα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, υποβάλλοντας νέο αίτημα για αναβολή, τα δύο κατηγορητήρια είναι «ταυτόσημα» με την πιθανότητα -όπως τόνισαν- να διεξάγονται δύο παράλληλες δίκες σε Αθήνα και Λάρισα για το ίδιο αντικείμενο και με τους ίδιους πραγματογνώμονες και μάρτυρες.

Η εισαγγελέας θα προτείνει επί των συγκεκριμένων αιτημάτων για αναβολή αφού ολοκληρωθούν και οι τοποθετήσεις των τελευταίων συνηγόρων υπεράσπισης τη Δευτέρα. Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου πρώην γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ. Ο συγκεκριμένος που διετέλεσε γενικός διευθυντής την περίοδο 30-7-2019 μέχρι 15-11-2019 κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι δεν μερίμνησε για την αποκατάσταση βλάβης μετά από πυρκαγιά σε εγκατάσταση του ΟΣΕ έξω από την Λάρισα. Εγκατάσταση που σχετίζεται με τη λειτουργία του συστήματος Τηλεδιοίκησης. Οι συνήγοροι του τόνισαν πως το 2019 η Τηλεδιοίκηση στη Λάρισα δεν λειτουργούσε και επομένως η βλάβη από τη φωτιά στις εγκαταστάσεις δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Τόνισαν επίσης πως μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων.

Να σημειωθεί πως η πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα και τις δικασίμους για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο επισημαίνοντας πως πρόθεση του δικαστηρίου είναι να γίνονται τουλάχιστον δέκα συνεδριάσεις τον μήνα και ανάλογα με την πρόοδο της δίκης να αυξηθούν. Η πρώτη δικάσιμος του Σεπτεμβρίου είναι στις 7 του μήνα. Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου πριν την διακοπή του Αυγούστου.

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