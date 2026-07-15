Συναγερμός στην Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό

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Πάνω από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εμφάνισαν ξαφνικά ρωγμές, με τους ενοίκους να ανησυχούν για την στατικότητα των κτιρίων και να ζητούν απαντήσεις από το «Ελληνικό Μετρό» για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον μετροπόντικα.
Λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αυτό το νέο περιστατικό έρχεται και ταράζει τους κατοίκους της Κυψέλης που αγωνιούν για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι πολυκατοικίες τους, από τις εργασίες που γίνονται για την- υπό κατασκευή – γραμμή 4 του Μετρό.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18 έως 20 εκατ. στην περιοχή ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν ρωγμές σε κολώνες και τοίχους, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα.
Η απόσταση ανάμεσα στον μελλοντικό σταθμό Κυψέλη (πλατεία Κανάρη) και εκείνον στα Δικαστήρια είναι περίπου 800 μέτρα και εάν ο Μετροπόντικας λειτουργούσε κανονικά θα μπορούσε να την καλύψει σε δύο μήνες.
Τέσσερις μήνες αργότερα, μαθαίνουμε ότι ο Μετροπόντικας αναγκάστηκε να διακόψει την πορεία περίπου στα μισά, κάτω από την οδό Ζακύνθου.
Ο λόγος; Οτι μεσολάβησε η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά από εκσκαφές στο διπλανό οικόπεδο και η ανησυχία των κατοίκων επεκτάθηκε πλέον και στους υπευθύνους του έργου.
Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο είχε σημάνει ξανά συναγερμός στην περιοχή από το «υγρό τσιμέντο» που έβγαινε από πηγάδι παλιού σπιτιού στην περιοχή.
Λίγες ημέρες μετά αυτό το περιστατικό, πλημμύρισε και υπόγειο κατάστημα επίπλων (λίγο πιο κάτω από το σπίτι με το πηγάδι), ενώ εμφανίστηκαν και ρωγμές στην συγκεκριμένη πολυκατοικία.
Το γεγονός πως η Κυψέλη «φιλοξενεί» αρκετές παλιές πολυκατοικίες, εγείρει την ανησυχία των κατοίκων οι οποίοι ζητούν απαντήσεις για το μέγεθος της καθίζησης, το βάθος εκσκαφής κα.
Το ζήτημα αναμένεται να φτάσει σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων ο οποίος υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2022 το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.
Ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλαύτης εξήγησε στο topontiki ότι: «Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα να μιλήσουμε με τους κατοίκους για να δούμε την έκταση του προβλήματος και πως μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε.
Δεν έχουμε σαφή εικόνα πότε ξεκίνησε όλο αυτό αλλά θεωρούμε ότι χρονικά έγινε μετά από το επεισόδιο του περασμένου Απριλίου όπου παρατηρήθηκε ότι ανάβλυζε τσιμέντο. Εμείς θα ακούσουμε τους κατοίκους και θα δούμε πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε».
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