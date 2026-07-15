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15.07.2026 11:38

Πανελλήνιες 2026: Μέχρι αύριο η υποβολή Μηχανογραφικού – Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις

15.07.2026 11:38
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Μέχρι αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου, θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικων και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michanografiko.it.minedu.gov.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δε θα μπορεί να οριστικοποιηθεί, ούτε να αλλάξει ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.

Επιπλέον, προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μηχανογραφικό Δελτίο: Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις

Μετά τη διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών, θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που αναμένεται να γίνει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι στο 1ο και το 4ο (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

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