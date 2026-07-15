search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 15:19
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 14:03

SWAN – Behind the scenes: Το ακροβατικό υπερθέαμα της Κίνας που κατέκτησε το Μπολσόι έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

15.07.2026 14:03
1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε λιγότερο από δύο μήνες, η παράσταση έρχεται κοντά μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – αλλά πίσω από κάθε δευτερόλεπτο μαγείας κρύβεται ένας κόσμος ακρίβειας που ελάχιστοι φαντάζονται.

Η σκηνή ντύνεται με πέντε στρώσεις τούλι, μπρος και πίσω, κάθε μία κομμένη σε επτά κομμάτια – 35 συνολικά τεράστια πέπλα, το καθένα ανεξάρτητο και ευέλικτο, ικανό να περιστρέφεται ελεύθερα 360 μοίρες και να ανεβοκατεβαίνει σαν να έχει δική του βούληση. Πάνω σε αυτά τα στρώματα προβάλλονται εικόνες που διαπερνούν το ένα τούλι μετά το άλλο, χτίζοντας ένα τρισδιάστατο οπτικό σύμπαν μέσα στο οποίο ο ηθοποιός δεν παίζει απλώς — κατοικεί. Η αίσθηση της εμβύθισης γίνεται σχεδόν σωματική.

Όμως πίσω από αυτή την οπτική έκρηξη κρύβονται ερωτήματα που απαιτούν χειρουργική ακρίβεια: πώς φωτίζεις μια σκηνή τόσο πυκνή σε στρώσεις χωρίς να τυφλώσεις τους ακροβάτες που κινούνται ανάμεσά τους; Και πώς κρατάς αόρατους τους μηχανισμούς που κάνουν δυνατή όλη αυτή τη μαγεία, ώστε το κοινό να βλέπει μόνο το θαύμα — ποτέ τα γρανάζια πίσω του;

Αυτά ακριβώς μπορείτε να παρακολουθήσετε σε αυτό το πολύ μικρό βίντεο 3.5 λεπτών – Behind the scenes – κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Save the date

Θεσσαλονίκη | Megaron Concert Hall | 3–6 Σεπτεμβρίου

Αθήνα | Christmas Theater | 10–14 Σεπτεμβρίου

Προπώληση: more.com

Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από το τι θα δείτε στην παράσταση ΕΔΩ

Η Ιστορία

Βασισμένο στην αληθινή καλλιτεχνική διαδρομή πίσω από το περίφημο «Shoulder Ballet» — τη μοναδική σκηνική σύνθεση που έχει χαρακτηριστεί ως «η κομψότητα του μπαλέτου και η αγωνία του ακροβατικού» — το SWAN αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής ακροβάτισσας που ονειρεύεται να φτάσει ψηλά.

Μέσα από σκληρή προπόνηση, συνεργασία, έρωτα, απογοήτευση, πτώση και επανεκκίνηση, το έργο γίνεται ένας ύμνος σε όλους όσοι τολμούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Με έμπνευση από τη δυτική κλασική μουσική και με αναφορές σε εμβληματικά έργα όπως ο Κύκνος του Saint-Saëns και η ατμόσφαιρα της Λίμνης των Κύκνων, η παράσταση δημιουργεί έναν ονειρικό κόσμο όπου η μουσική, ο χορός και τα ακροβατικά γίνονται ένα.

Ταυτότητα παραστάσεων:

Πότε: 3- 6 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη

            10-14 Σεπτεμβρίου Αθήνα

Πού: Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη (25ης Μαρτίου &, Θεσσαλονίκη)

         Αθήνα: Christmas Theater Λεωφ Βεΐκου 139

Εισιτήρια: από 13 ευρώ

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 90’

Early Bird Προσφορές

Προσφορά «4+1»: Αγοράστε 5 εισιτήρια — το 1 δωρεάν
Προσφορά «6+2»: Αγοράστε 8 εισιτήρια — τα 2 δωρεάν

Ισχύουν για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων.

Η παράσταση είναι κατάλληλη από 5 έως 95 χρονών.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ Θεσσαλονίκης μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 2310895800

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 2310895800

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑ μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 2117701700 

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 2117701700 & [email protected]

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της ΚΟ ο Αμανατίδης, κρεσέντο αποχωρήσεων βουλευτών – Αποχή από Φάμελλο, διαφωνεί με την επιστροφή Πολάκη

idea-tis-xronias-1
ΘΕΑΤΡΟ

Μια ιδέα που θα γίνει η κωμωδία της χρονιάς – «Η Ιδέα της Χρονιάς!» στο Θέατρο Βρετάνια

MG3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MG3: Η καλύτερη πρόταση στην κατηγορία του, τώρα από 16.450€

RESINVEST_Trokoudi_14th Brand Protection Excellence Forum
BUSINESS

Η RESINVEST στον διεθνή διάλογο για τη συμμόρφωση, τη νομική στρατηγική και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα

mitsotakis_evia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

The_city_of_Argos_from_the_Castle_of_Larissa_on_September_5,_2020
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι Ελληνίδα αυτιστική, και μένω στο Άργος - την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό»: Η σπαρακτική ανάρτηση με αφορμή την εκτέλεση του Θοδωρή 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 15:15
SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της ΚΟ ο Αμανατίδης, κρεσέντο αποχωρήσεων βουλευτών – Αποχή από Φάμελλο, διαφωνεί με την επιστροφή Πολάκη

idea-tis-xronias-1
ΘΕΑΤΡΟ

Μια ιδέα που θα γίνει η κωμωδία της χρονιάς – «Η Ιδέα της Χρονιάς!» στο Θέατρο Βρετάνια

MG3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MG3: Η καλύτερη πρόταση στην κατηγορία του, τώρα από 16.450€

1 / 3