SWAN – Behind the scenes: Το ακροβατικό υπερθέαμα της Κίνας που κατέκτησε το Μπολσόι έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

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Σε λιγότερο από δύο μήνες, η παράσταση έρχεται κοντά μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – αλλά πίσω από κάθε δευτερόλεπτο μαγείας κρύβεται ένας κόσμος ακρίβειας που ελάχιστοι φαντάζονται.

Η σκηνή ντύνεται με πέντε στρώσεις τούλι, μπρος και πίσω, κάθε μία κομμένη σε επτά κομμάτια – 35 συνολικά τεράστια πέπλα, το καθένα ανεξάρτητο και ευέλικτο, ικανό να περιστρέφεται ελεύθερα 360 μοίρες και να ανεβοκατεβαίνει σαν να έχει δική του βούληση. Πάνω σε αυτά τα στρώματα προβάλλονται εικόνες που διαπερνούν το ένα τούλι μετά το άλλο, χτίζοντας ένα τρισδιάστατο οπτικό σύμπαν μέσα στο οποίο ο ηθοποιός δεν παίζει απλώς — κατοικεί. Η αίσθηση της εμβύθισης γίνεται σχεδόν σωματική.

Όμως πίσω από αυτή την οπτική έκρηξη κρύβονται ερωτήματα που απαιτούν χειρουργική ακρίβεια: πώς φωτίζεις μια σκηνή τόσο πυκνή σε στρώσεις χωρίς να τυφλώσεις τους ακροβάτες που κινούνται ανάμεσά τους; Και πώς κρατάς αόρατους τους μηχανισμούς που κάνουν δυνατή όλη αυτή τη μαγεία, ώστε το κοινό να βλέπει μόνο το θαύμα — ποτέ τα γρανάζια πίσω του;

Αυτά ακριβώς μπορείτε να παρακολουθήσετε σε αυτό το πολύ μικρό βίντεο 3.5 λεπτών – Behind the scenes – κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Save the date

Θεσσαλονίκη | Megaron Concert Hall | 3–6 Σεπτεμβρίου

Αθήνα | Christmas Theater | 10–14 Σεπτεμβρίου

Προπώληση: more.com

Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από το τι θα δείτε στην παράσταση ΕΔΩ

Η Ιστορία

Βασισμένο στην αληθινή καλλιτεχνική διαδρομή πίσω από το περίφημο «Shoulder Ballet» — τη μοναδική σκηνική σύνθεση που έχει χαρακτηριστεί ως «η κομψότητα του μπαλέτου και η αγωνία του ακροβατικού» — το SWAN αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής ακροβάτισσας που ονειρεύεται να φτάσει ψηλά.

Μέσα από σκληρή προπόνηση, συνεργασία, έρωτα, απογοήτευση, πτώση και επανεκκίνηση, το έργο γίνεται ένας ύμνος σε όλους όσοι τολμούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Με έμπνευση από τη δυτική κλασική μουσική και με αναφορές σε εμβληματικά έργα όπως ο Κύκνος του Saint-Saëns και η ατμόσφαιρα της Λίμνης των Κύκνων, η παράσταση δημιουργεί έναν ονειρικό κόσμο όπου η μουσική, ο χορός και τα ακροβατικά γίνονται ένα.

Ταυτότητα παραστάσεων:

Πότε: 3- 6 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη

10-14 Σεπτεμβρίου Αθήνα

Πού: Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη (25ης Μαρτίου &, Θεσσαλονίκη)

Αθήνα: Christmas Theater Λεωφ Βεΐκου 139

Εισιτήρια: από 13 ευρώ

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 90’

Early Bird Προσφορές

Προσφορά «4+1»: Αγοράστε 5 εισιτήρια — το 1 δωρεάν

Προσφορά «6+2»: Αγοράστε 8 εισιτήρια — τα 2 δωρεάν

Ισχύουν για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων.

Η παράσταση είναι κατάλληλη από 5 έως 95 χρονών.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ Θεσσαλονίκης μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 2310895800

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 2310895800

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑ μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 2117701700

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 2117701700 & [email protected]