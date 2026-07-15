Βρετανία: Άλογο της Βασιλικής Φρουράς παραλίγο να καταρρεύσει εν μέσω καύσωνα – Αντιδράσεις για την ταλαιπωρία των ζώων (Video)

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Eκτός από τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη είναι και τα ζώα, κυρίως τα άλογα που εκτελούν υπηρεσία στη Βασιλική Φρουρά της Βρετανίας και εκτίθενται στις υψηλές θερμοκρασίες. Βίντεο κατέγραψε την στιγμή που ένα άλογο της Βασιλικής Φρουράς σχεδόν κατάρρευσε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στο Λονδίνο.

Ο φρουρός – αναβάτης μόλις αντιλήφθηκε πως το άλογο δεν νιώθει καλά, πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης. Οι φρουροί αναβάτες συνήθως είναι ανέκφραστοι, όμως αυτή τη φορά, ο φρουρός φάνηκε να ανησυχεί καθώς το πιστό του άλογο έγερνε συνεχώς το κεφάλι του προς τα κάτω και η γλώσσα του έβγαινε έξω από το στόμα του.



Οι τουρίστες που βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό, ανησύχησαν καθώς έβλεπαν τον αναβάτη να πατάει γρήγορα το κουμπί έκτακτης ανάγκης, ενώ το άλογο κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να σταθεί όρθιο ενώ η θερμοκρασία άγγιζε τους 30°C. Αφού πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης, ο φρουρός -ντυμένος με την κατακόκκινη μάλλινη στολή και το σκούρο παντελόνι, περίμενε στωικά ένα άλλο μέλος της υπηρεσίας.



Εκείνη την στιγμή, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ένας τουρίστας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να βγάλει μια φωτογραφία δίπλα στο άλογο.



Λίγη ώρα αργότερα, ο στρατιώτης που ανταποκρίθηκε στον συναγερμό, εμφανίστηκε πίσω από τις πύλες για να βοηθήσει. Αναβάτης και άλογο απομακρύνθηκαν από το πόστο τους έξω από το Μουσείο του Ιππικού (Household Cavalry Museum) στο Λονδίνο, και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην σκιά.

«Αυτό πρέπει να σταματήσει, κάνει πολλή ζέστη»

Τα πόδια του αλόγου έδειχναν ασταθή λόγω της ζέστης καθώς χανόταν πίσω από τις πύλες στο Γουάιτχολ (Whitehall). Το βίντεο άφησε πολλούς θεατές σοκαρισμένους. «Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει», έγραψε ένας χρήστης σύμφωνα με την Daily Mail.



«Παράδοση ή όχι, η κοινή λογική πρέπει να υπερισχύει – κάνει υπερβολική ζέστη τόσο για το άλογο όσο και για τον άνθρωπο», σχολίασε ένας άλλος. «Δεν θα έπρεπε καν να το κάνουν αυτό πια», πρόσθεσε ένας περαστικός και πρόσθεσε: «Είναι καιρός να εκσυγχρονιστεί η φύλαξη του Βασιλιά».



Ένας άλλος ανέφερε: «Αυτό πρέπει να σταματήσει, κάνει πολλή ζέστη». «Αγαπώ την Αγγλία, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζεται αυτό το σόου», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος το χαρακτήρισε «απολύτως γελοίο και περιττό».

Moment King's Guard horse nearly passes out in 30C heat as soldier is forced to sound emergency alarm https://t.co/2kdLRcxUzj — Daily Mail (@DailyMail) July 15, 2026





Και άλλο παρόμοιο περιστατικό πριν δύο μήνες

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα παρόμοιο που συνέβη πριν από δύο μήνες, όταν ένα άλλο άλογο της Βασιλικής Φρουράς αναστατώθηκε μπροστά σε πλήθος τουριστών κατά τη διάρκεια του καύσωνα της Πρωτομαγιάς.



Οι τουρίστες έτρεχαν να απομακρυνθούν καθώς το άλογο έδειχνε να βρίσκεται σε κατάσταση δυσφορίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.



Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που το ζώο άρχισε ξαφνικά να κάνει κύκλους έξω από το Horse Guards Parade στο κεντρικό Λονδίνο, τινάζοντας το κεφάλι του και χτυπώντας τις οπλές του στο έδαφος μπροστά στο εμβρόντητο πλήθος.



Το ανήσυχο ζώο έδειχνε να υποφέρει όλο και περισσότερο καθώς η θερμοκρασία εκτοξεύτηκε. Οι παραθεριστές, κρατώντας τηλέφωνα και κάμερες, διακρίνονταν να οπισθοχωρούν καθώς το άλογο κινούνταν νευρικά κοντά στα κιγκλιδώματα.



Την ίδια στιγμή, άλλοι συνέχιζαν να προσπαθούν να βγάλουν φωτογραφίες δίπλα στον έφιππο φρουρό, παρά την προφανή δυσφορία του ζώου.



Σε μια σπάνια παρέκκλιση από το αυστηρό πρωτόκολλο, ένας άλλος φρουρός εθεάθη να βγαίνει από το κτίριο της Φρουράς για να ηρεμήσει το άλογο, χαϊδεύοντάς το απαλά και προσπαθώντας να το καθησυχάσει προτού τελικά απομακρυνθεί από τη ζέστη.

Η Βρετανία έχει πληγεί από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα το φετινό καλοκαίρι, με τη χώρα να έχει καταγράψει εντός του 2026, τον ίδιο αριθμό ημερών με θερμοκρασίες άνω των 30°C, όπως και το ιστορικό έτος-ρεκόρ του 1976.

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