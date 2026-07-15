Marfin: Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email ζητά η ανακρίτρια – Το σκεπτικό της προφυλάκισης των δύο κατηγορούμενων και τα κενά στη δικογραφία 

Takeaways by to pontiki AI Οι δικαστικές αρχές αναζητούν τον αποστολέα ηλεκτρονικού μηνύματος που κατονομάζει πρόσωπα εμπλεκόμενα στον εμπρησμό της Marfin, μετά από αίτημα της ανακρίτριας και των συνηγόρων υπεράσπισης.

Οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι συμμετείχαν σε οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο με περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή.

Η οικογένεια ενός θύματος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, προκειμένου να λάβει γνώση της δικογραφίας για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, αμφισβητείται η εγκυρότητα των κατηγοριών και επισημαίνεται η απουσία ταυτοποίησης των προσώπων από φωτογραφικό υλικό ή άλλα αδιάψευστα στοιχεία της αστυνομίας.

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Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φονικό εμπρησμό της Marfin, έχουν ζητήσει οι δικαστικές Αρχές.

Ενώ η ανάκριση συνεχίζεται, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που χθες μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ορίστηκε να κρατηθούν προσωρινά, ο ένας στις φυλακές Ναυπλίου και ο έτερος στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Γιατί προφυλακίστηκαν

Στο διατακτικό προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορουμένων, ανακρίτρια και εισαγγελέας επικαλούνται τους ειδικούς λόγους που κατά την κρίση τους επιβάλλεται το συγκεκριμένο δικονομικό μέτρο. Η αιτιολογία προσωρινής κράτησης αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται, στο γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους και αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας, ότι η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση. Έτσι εκτιμάται ότι είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα, εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Παράσταση κατηγορίας δήλωσε η οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου

Στο μεταξύ ενώπιον της ανακρίτριας δηλώθηκε ήδη παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας από συγγενείς θύματος της αποτρόπαιας εμπρηστικής επίθεσης. Η οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, εγκύου στον τέταρτο μήνα του πρώτου της παιδιού, που βρήκε φρικτό θάνατο εγκλωβισμένη στους καπνούς στο κτίριο, δήλωσε παράσταση στην δικαστική λειτουργό προκειμένου να λάβει γνώση της δικογραφίας ώστε να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες της.

Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email ζήτησε η ανακρίτρια

Όσον αφορά το επίμαχο mail, η ανακρίτρια της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές ώστε να εντοπιστεί ο αποστολέας του μηνύματος που φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες για τον εμπρησμό που κόστισε την ζωή τριών εργαζομένων της Τράπεζας.

Σχετικό αίτημα υπέβαλαν χθες και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θεωρούν μείζονος σημασίας την κλήση σε κατάθεση του αποστολέα του μηνύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανάκριση έχει προσκομισθεί έγγραφο, στο οποίο η ιδιωτική εταιρεία κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπου έχει λογαριασμό ο αποστολέας, φέρεται να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των ελληνικών Αρχών.

Νωρίτερα ο δικηγόρος ενός εκ των συλληφθέντων, Θανάσης Καμπαγιάννης επέμεινε ότι οι συλλήψεις είναι αυθαίρετες, καθώς η δικογραφία δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. «Ο εντολέας μου συμμετείχε στη διαδήλωση, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ο εντολέας μου συνελήφθη όχι γιατί ταυτοποιήθηκε το πρόσωπό του, αλλά γιατί υπάρχει ένα εύρημα, ότι έφερε ένα περιβόητο αντικείμενο που λέει η αστυνομία ότι μοιάζει με ένα άλλο αντικείμενο που είχε στις διακοπές του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πελάτης μου ήταν στη φυλακή όταν κάηκε η Marfin

Για το email που κατονόμαζε τους τρεις συλληφθέντες είπε «το όνομα του εντολέα μου αναφέρεται στο συγκεκριμένο email ως πρώτος των δραστών που έκαψαν τη Marfin. Άκουσον άκουσον μιλάμε για άνθρωπο που το 2010 ήταν στη φυλακή. Ζητάμε την ταυτοποίηση του αποστολέα και εκπλησσόμαστε που οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν κάνει ακόμα ταυτοποίηση».

«Δεν ισχύει ότι η αστυνομία έχει οποιοδήποτε στοιχείο ή φωτογραφικό υλικό μέσω των οποίων να ταυτοποιήσει τα πρόσωπα που κατηγορούνται», πρόσθεσε και για τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα είπε « η αστυνομία η ίδια λέει ότι από αυτές τις φωτογραφίες δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν».

Τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια ταυτοποίησης

«Αν υπάρξουν φωτογραφίες εγώ ο ίδιος πρώτος θα πω ότι έκανα λάθος», συνέχισε και επισήμανε «κανένας από τους δύο κατηγορούμενους δεν έριξε τη μολότοφ».

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης σημείωσε ακόμα ότι έχουν γίνει και στο παρελθόν αποτυχημένες απόπειρες ταυτοποίησης των εικονιζόμενων. «Ο άνθρωπος που βρίσκεται στη μέση η αστυνομία έχει πει τρεις φορές ποιος είναι. Με άλλα ονόματα. Πρώτη φορά επισημάνθηκε άνθρωπος ποιος είναι και αθώωθηκε στο δικαστήριο. Δεύτερη φορά υποδείχθηκε άλλο πρόσωπο στην προκαταρκτική του 2021 και δεν προχώρησε η υπόθεση. Ο σημερινός κατηγορούμενος είναι ο τρίτος κατά σειρά που λέει η αστυνομία ότι είναι αυτός. Η ίδια υπηρεσία που λέει για την τρίτη κατηγορούμενη έλεγαν μέχρι τη φάση της έρευνας ότι ο ίδιος άνθρωπος δεν ταυτοποιείται».

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