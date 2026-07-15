Αφροδίτη Νέστορα: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το εξιτήριο – «Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ ξανά στα πόδια μου»

Takeaways by to pontiki AI Η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» μετά τη νοσηλεία της λόγω της εμπρηστικής επίθεσης που δέχθηκε στο σπίτι της.

Η ίδια δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει την αποκατάσταση της υγείας της, επιδιώκοντας τη δικαίωση απέναντι στους δράστες της επίθεσης.

Το ιατρικό ανακοινωθέν επιβεβαιώνει τη σταθερή βελτίωση της κλινικής της εικόνας, κρίνοντας πως δεν απαιτείται πλέον η παραμονή της στο νοσοκομείο.

Η ασθενής θα παρακολουθείται στενά από τα εξωτερικά ιατρεία του τμήματος πλαστικής χειρουργικής για το επόμενο διάστημα.

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Αποφασισμένη να σταθεί στα πόδια της ξανά για να κάνει περήφανη την μητέρα της, εμφανίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα, αφότου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της.

«Ευχαριστώ τους γιατρούς του Ιπποκράτειου για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν για να κρατήσουν στη ζωή την μητέρα μου, χωρίς επιτυχία. Ευχαριστώ και το νοσοκομείο Παπανικολάου, ήταν εξαιρετικοί οι γιατροί, με βοήθησαν. Δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου, θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμα», δήλωσε αρχικά.

«Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί θεωρώ πως είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές – τρομοκρατικές ενέργειες αλλά και γιατί μέσα από αυτό θα κάνω περήφανη την μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν σε εμένα», ανέφερε.

«Δεν μπορώ να πω κάτι στους συλληφθέντες, δεν χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που έγινε, είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που το 2026 υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο, τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας, που θα έπρεπε να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να την έχουμε οδηγό μας στις επόμενες γενιές», είπε για τα άτομα που κατηγορούνται για τις εμπρηστικές επιθέσεις.

«Ξέρω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή, δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, οι ποινές που πρέπει να τους επαγγελθούν πρέπει να είναι οι βαρύτατες. Ήταν δολοφονική ενέργεια, θεωρώ ότι η δικαιοσύνη ξέρει να κάνει την δουλειά της. Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, μόνο σε ταινίες έχω δει τέτοιες σκηνές. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Τώρα δεν βλέπεται απλά μία κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Παπανικολάου», «σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση. Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».

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