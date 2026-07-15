Κυψέλη: Συνελήφθη 61χρονος που αυνανιζόταν έξω από παιδική χαρά, μπροστά σε παιδιά

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Στη σύλληψη ενός 61χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κυψέλη.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 18:40, στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη 25.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι άστεγος, εντοπίστηκε να αυνανίζεται σε δημόσια θέα, έξω από παιδική χαρά και μπροστά σε ανήλικα παιδιά.
Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν τον άνδρα και ειδοποίησαν την αστυνομία.
Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή, εντόπισαν τον 61χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.
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