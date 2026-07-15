search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 15:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 12:55

Κυψέλη: Συνελήφθη 61χρονος που αυνανιζόταν έξω από παιδική χαρά, μπροστά σε παιδιά

15.07.2026 12:55
xeiropedes-ilikiwmenos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 61χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κυψέλη.

Το περιστατικό στη Φωκίωνος Νέγρη

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 18:40, στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη 25.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι άστεγος, εντοπίστηκε να αυνανίζεται σε δημόσια θέα, έξω από παιδική χαρά και μπροστά σε ανήλικα παιδιά.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία

Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν τον άνδρα και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή, εντόπισαν τον 61χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.

Διαβάστε επίσης

Marfin: Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email ζητούν οι προφυλακισθέντες – «Ήμουν φυλακή» το 2010 λέει άτομο που το όνομά του υπάρχει στο κείμενο

Συναγερμός στην Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό

Πανελλήνιες 2026: Μέχρι αύριο η υποβολή Μηχανογραφικού – Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea_1507_1920-1080_new
MEDIA

ΕΣΗΕΑ: Καταγγέλλει τις απολύσεις στην ΕΦΣΥΝ – Στο πλευρό των απολυμένων δημοσιογράφων

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της ΚΟ ο Αμανατίδης, κρεσέντο αποχωρήσεων βουλευτών – Αποχή από Φάμελλο, διαφωνεί με την επιστροφή Πολάκη

idea-tis-xronias-1
ΘΕΑΤΡΟ

Μια ιδέα που θα γίνει η κωμωδία της χρονιάς – «Η Ιδέα της Χρονιάς!» στο Θέατρο Βρετάνια

MG3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MG3: Η καλύτερη πρόταση στην κατηγορία του, τώρα από 16.450€

RESINVEST_Trokoudi_14th Brand Protection Excellence Forum
BUSINESS

Η RESINVEST στον διεθνή διάλογο για τη συμμόρφωση, τη νομική στρατηγική και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

The_city_of_Argos_from_the_Castle_of_Larissa_on_September_5,_2020
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι Ελληνίδα αυτιστική, και μένω στο Άργος - την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό»: Η σπαρακτική ανάρτηση με αφορμή την εκτέλεση του Θοδωρή 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 15:24
esiea_1507_1920-1080_new
MEDIA

ΕΣΗΕΑ: Καταγγέλλει τις απολύσεις στην ΕΦΣΥΝ – Στο πλευρό των απολυμένων δημοσιογράφων

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της ΚΟ ο Αμανατίδης, κρεσέντο αποχωρήσεων βουλευτών – Αποχή από Φάμελλο, διαφωνεί με την επιστροφή Πολάκη

idea-tis-xronias-1
ΘΕΑΤΡΟ

Μια ιδέα που θα γίνει η κωμωδία της χρονιάς – «Η Ιδέα της Χρονιάς!» στο Θέατρο Βρετάνια

1 / 3