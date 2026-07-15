Κυψέλη: Συνελήφθη 61χρονος που αυνανιζόταν έξω από παιδική χαρά, μπροστά σε παιδιά

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Στη σύλληψη ενός 61χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κυψέλη.

Το περιστατικό στη Φωκίωνος Νέγρη

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 18:40, στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη 25.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι άστεγος, εντοπίστηκε να αυνανίζεται σε δημόσια θέα, έξω από παιδική χαρά και μπροστά σε ανήλικα παιδιά.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία

Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν τον άνδρα και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή, εντόπισαν τον 61χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.

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