Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

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Χιλιάδες εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση σε επικουρική ασφάλιση, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν προαιρετικά σε καθεστώς επικουρικής σύνταξης. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο άρθρο 41 του πρόσφατου νόμου για την ισότητα των δύο φύλων στην αμοιβή και επιχειρεί να καλύψει ένα διαχρονικό κενό που αφορούσε προσωπικό δημοσίων φορέων, οργανισμών και νομικών προσώπων, το οποίο, παρά την πολυετή υπηρεσία του, οδηγούνταν στη συνταξιοδότηση με μοναδική παροχή την κύρια σύνταξη.

Η νέα διάταξη δίνει στους συγκεκριμένους εργαζόμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν την προαιρετική υπαγωγή τους είτε στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ είτε στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Ωστόσο, η επιλογή δεν είναι κοινή για όλους, καθώς καθορίζεται κυρίως από το έτος γέννησης των ασφαλισμένων, διατηρώντας τον διαχωρισμό μεταξύ του παραδοσιακού συστήματος επικουρικής ασφάλισης και του νέου κεφαλαιοποιητικού μοντέλου.

Ειδικότερα, όσοι έχουν γεννηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1986 μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Αντίθετα, για όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1987 και μετά προβλέπεται υπαγωγή στο ΤΕΚΑ, το οποίο λειτουργεί με ατομικούς λογαριασμούς εισφορών και κεφαλαιοποιητικό τρόπο χρηματοδότησης. Η διάκριση αυτή ακολουθεί τη συνολική αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού συστήματος, η οποία εφαρμόζεται για τους νεότερους ασφαλισμένους από την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η μεταβατική ρύθμιση που αφορά εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Μέχρι σήμερα, όσοι είχαν συμπληρώσει το 47ο έτος δεν μπορούσαν ουσιαστικά να επιλέξουν το ασφαλιστικό καθεστώς που θα τους κάλυπτε. Με τη νέα διάταξη ο ηλικιακός αυτός περιορισμός αίρεται προσωρινά και παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ, ανεξάρτητα από το έτος γέννησης. Η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται κρίσιμη, καθώς δίνει διέξοδο σε εργαζόμενους που διαφορετικά θα παρέμεναν εκτός επικουρικής ασφάλισης, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που είχαν δημιουργηθεί από τις διαφορετικές προϋποθέσεις υπαγωγής. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον αριθμό των εργαζομένων που θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα της προαιρετικής ένταξης, καθώς η απόφαση αυτή συνεπάγεται πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης στο μέλλον.

Παράλληλα, η ρύθμιση δεν μεταβάλλει το ισχύον πλαίσιο για άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων που ήδη έχουν δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Εξακολουθούν να μπορούν να ασφαλίζονται προαιρετικά οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, καθώς και πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση βάσει ειδικών ή γενικών διατάξεων.

Με τη νέα παρέμβαση διευρύνεται η ασφαλιστική βάση τόσο του e-ΕΦΚΑ όσο και του ΤΕΚΑ, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα που παρέμενε σε εκκρεμότητα για αρκετές κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, η εφαρμογή της ρύθμισης αναμένεται να δείξει στην πράξη πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των δικαιούχων για την προαιρετική υπαγωγή, καθώς η επιλογή προϋποθέτει την καταβολή πρόσθετων εισφορών σε μια περίοδο κατά την οποία το διαθέσιμο εισόδημα πολλών εργαζομένων εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση. Παράλληλα, ζητούμενο παραμένει κατά πόσο η νέα δυνατότητα θα οδηγήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της συνταξιοδοτικής προστασίας ή θα αξιοποιηθεί μόνο από περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων, λόγω του πρόσθετου οικονομικού κόστους.

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