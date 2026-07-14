Στεγνώνει η αγορά εργασίας – Εγκαταλείπουν τη χώρα οι αλλοδαποί εργαζόμενοι

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Μπροστά σε ένα νέο, διαρθρωτικό πρόβλημα βρίσκεται η ελληνική αγορά εργασίας. Την ώρα που οι επιχειρήσεις δηλώνουν ολοένα μεγαλύτερη αδυναμία να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό και οι κενές θέσεις αυξάνονται, η δεξαμενή των διαθέσιμων εργαζομένων συρρικνώνεται.

Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και στη μαζική αποχώρηση αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι επί χρόνια κάλυπταν κρίσιμες ανάγκες της οικονομίας.

Η νέα μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) αποτυπώνει με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως την έλλειψη ανθρώπων για να τις στελεχώσουν.

Στο τέλος του 2025 οι κενές θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία ξεπέρασαν τις 31.000, αυξημένες κατά περίπου 2.700 μέσα σε έναν χρόνο, εξέλιξη που, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ενδέχεται να σηματοδοτεί αναστροφή της πτωτικής τάσης που είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια του έτους. Τα μεγαλύτερα κενά καταγράφονται στην εκπαίδευση, όπου λείπουν περίπου 6.870 εργαζόμενοι, ενώ ακολουθούν οι τομείς της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, της μεταποίησης και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Την ίδια στιγμή, όμως, η χώρα χάνει ανθρώπινο δυναμικό. Μέσα σε έναν χρόνο ο συνολικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 12.700 άτομα, σχεδόν αποκλειστικά λόγω της αποχώρησης αλλοδαπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που επεξεργάστηκε το ΚΕΠΕ, οι αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 140.500 άτομα, δηλαδή κατά 51,4%, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στις γυναίκες (-55,3%) και μικρότερη στους άνδρες (-46,5%).

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή σε βάθος χρόνου. Το 2008, πριν από την οικονομική κρίση, οι αλλοδαποί αποτελούσαν το 6% του συνολικού πληθυσμού, το 8,2% του εργατικού δυναμικού και το ίδιο ποσοστό των απασχολουμένων. Σήμερα τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν περιοριστεί στο 2,2%, 2,9% και 2,8%, ενώ ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών στη χώρα έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 65%.

Ένας στους τρεις ξένους εργάτες έφυγε, αύξηση στους Ελληνες

Η αποχώρησή τους αποτυπώνεται άμεσα και στην αγορά εργασίας. Μέσα σε έναν χρόνο το εργατικό δυναμικό των αλλοδαπών περιορίστηκε κατά 74.400 άτομα, φτάνοντας μόλις τις 97.500, ενώ οι νόμιμα απασχολούμενοι αλλοδαποί μειώθηκαν κατά 53.000 άτομα, ή 37,1%.

Αντίθετα, η συνολική αύξηση της απασχόλησης κατά 73.700 εργαζομένους προήλθε αποκλειστικά από τους Έλληνες εργαζομένους, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 126.600 άτομα. Χωρίς αυτή την ενίσχυση, η συνολική απασχόληση θα είχε καταγράψει πτώση. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο εργατικό δυναμικό, το οποίο αυξήθηκε συνολικά κατά 19.500 άτομα, αποκλειστικά χάρη στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ημεδαπών – κυρίως των γυναικών – στην αγορά εργασίας.

Το ΚΕΠΕ επισημαίνει ότι η αύξηση του εργατικού δυναμικού, παρά τη μείωση του πληθυσμού, εξηγείται αποκλειστικά από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των Ελλήνων στην εργασία και όχι από διεύρυνση της πληθυσμιακής βάσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, παρά τη μαζική αποχώρησή τους, οι αλλοδαποί εξακολουθούν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στην αγορά εργασίας από τους ημεδαπούς. Το ποσοστό ανεργίας τους διαμορφώνεται στο 7,6%, έναντι 8,3% των Ελλήνων, ενώ στους αλλοδαπούς άνδρες περιορίζεται μόλις στο 4,9%.

Παράλληλα, η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Περισσότερο από το 88% των αλλοδαπών ανδρών ηλικίας άνω των 15 ετών συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό, έναντι περίπου 60% των ημεδαπών, ενώ το ποσοστό απασχόλησής τους προσεγγίζει το 84%, σχεδόν 30 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από εκείνο των Ελλήνων.

Γιατί φεύγουν από την Ελλάδα

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι όσοι αλλοδαποί παραμένουν στη χώρα εργάζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον εγχώριο πληθυσμό. Ωστόσο, όπως τονίζει το ΚΕΠΕ, η χαμηλή ανεργία δεν αρκεί για να τους κρατήσει στην Ελλάδα. Το ύψος των αποδοχών, οι συνθήκες εργασίας, η ποιότητα των διαθέσιμων θέσεων και οι γεωγραφικές ανισορροπίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στις αποφάσεις τους να αναζητήσουν καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό.

Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Από το 2014 έως το τέλος του 2025 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 803.000 νέες θέσεις απασχόλησης, με τη μεγαλύτερη συμβολή να προέρχεται από το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, καθώς και από τη φιλοξενία και την εστίαση.

Η οικονομία παράγει νέες θέσεις εργασίας, όμως η χώρα χάνει ένα σημαντικό κομμάτι του εργατικού δυναμικού που θα μπορούσε να τις καλύψει. Και όσο συνεχίζεται η φυγή των αλλοδαπών εργαζομένων, το πρόβλημα των ελλείψεων προσωπικού απειλεί να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

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