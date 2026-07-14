Παράταση έως το τέλος του 2027 στη φοροαπαλλαγή για τα κλειστά ακίνητα που θα ενοικιαστούν

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Με την αγορά κατοικίας να παραμένει σε κατάσταση ασφυξίας και τα ενοίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση ενός από τα βασικά φορολογικά κίνητρα που έχει θεσπίσει για να αυξήσει την προσφορά κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η επέκταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν στη μακροχρόνια μίσθωση κατοικίες οι οποίες παρέμεναν κλειστές ή χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση.

Η λογική του μέτρου είναι απλή: όσο περισσότερα ακίνητα επιστρέφουν στη μακροχρόνια αγορά, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές των ενοικίων, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.

Το φορολογικό όφελος αφορά αποκλειστικά κατοικίες που είχαν παραμείνει κενές κατά την προηγούμενη τριετία ή είχαν διατεθεί μόνο μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb. Οι ιδιοκτήτες που θα υπογράψουν νέα σύμβαση κύριας κατοικίας έως το τέλος του 2027 θα απαλλάσσονται από τον φόρο για τα εισοδήματα από ενοίκια για διάστημα τριών ετών.

Για να ενεργοποιηθεί η απαλλαγή, το ακίνητο θα πρέπει να μην ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, όριο που αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί όταν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα. Παράλληλα, η μίσθωση θα πρέπει να αφορά κύρια κατοικία και να έχει ελάχιστη διάρκεια τριών ετών.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρήσει τη φοροαπαλλαγή μόνο εφόσον μέσα σε τρεις μήνες βρεθεί νέος μισθωτής και υπογραφεί νέα τριετής σύμβαση. Αν το ακίνητο μείνει κενό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή διακοπεί και η δεύτερη μίσθωση, το φορολογικό προνόμιο χάνεται.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για κατοικίες που νοικιάζονται σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικίας τους. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς η απαλλαγή διατηρείται ακόμη και αν το ακίνητο παραμείνει προσωρινά κενό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το μέτρο καλύπτει επίσης ιδιοκτήτες που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση και να στραφούν στη μακροχρόνια αγορά. Βασική προϋπόθεση είναι το ακίνητο να είχε διατεθεί αποκλειστικά μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης το προηγούμενο φορολογικό έτος και να έχουν υποβληθεί όλες οι σχετικές δηλώσεις στην ΑΑΔΕ πριν από την έναρξη της νέας σύμβασης.

Παρά την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών μέσω φορολογικών κινήτρων, η αγορά εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Πολλοί ιδιοκτήτες εξακολουθούν να θεωρούν αποτρεπτική τη συνολική φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το υψηλό κόστος ανακαίνισης παλαιών κατοικιών καθιστά οικονομικά ασύμφορη την επαναφορά τους στην αγορά, ακόμη και με την τριετή απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος.

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