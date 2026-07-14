Δημοσκοπήσεις: 3 συν 1 «καμπανάκια» για την κυβέρνηση, ενόψει φθινοπώρου και ΔΕΘ

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Καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά ο τρέχων κύκλος των δημοσκοπήσεων και οι εταιρείες μετρήσεων ετοιμάζονται πλέον για το φθινόπωρο, εκτός από τα «μεγάλα» συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν, οι τελευταίες μετρήσεις στέλνουν και ορισμένα προειδοποιητικά μηνύματα στην κυβέρνηση.

Τα «καμπανάκια» αυτά δεν αφορούν μόνο την μεγάλη εικόνα, όπου η ΝΔ δυσκολεύεται πολύ να βάλει το «3» μπροστά από το ποσοστό της, ούτε την απόστασή της από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα (απόσταση που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμα και μονοψήφια), αλλά «απλώνονται» στα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων και δείχνουν ότι η δυσφορία των πολιτών συνολικά με την κυβέρνηση έχει αρχίσει να αποκτά σχεδόν… ενδημικά χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα, στη δημοσκόπηση της GPO, στο ερώτημα ποια κυβέρνηση ήταν καλύτερη για τους πολίτες, αυτή της ΝΔ από το 2019 ως σήμερα ή αυτή του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ως το 2019, το 28,9% επιλέγει ΝΔ, αλλά το 26,7% «ψηφίζει» ΣΥΡΙΖΑ. Το στοιχείο αυτό δεν είναι ακριβώς καινούργιο: σε ανύποπτη στιγμή το 2025, σε μέτρηση της ALCO η πλειοψηφία των πολιτών είχε δηλώσει ότι η ζωή του ήταν καλύτερη επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Ωστόσο, η εικόνα αυτή – των συγκρίσιμων ποσοστών – δεν περιορίζεται στη μέτρηση της GPO. Αντιθέτως, την περασμένη εβδομάδα δημοσκόπηση της Prorata είχε δείξει ότι στο ερώτημα «ποια κυβέρνηση τα κατάφερε καλύτερα» υπάρχει… ισοπαλία: 32% είπε η κυβέρνηση της ΝΔ και άλλο ένα 32% είπε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή – και δεδομένου του… νέου δικομματισμού που πάει να δημιουργηθεί μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άποψη των πολιτών στις επιμέρους πολιτικές που προωθεί το κάθε κόμμα, καθώς μπορεί μεν οι «γαλάζιοι» να υπερέχουν καθαρά στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας, ωστόσο, το κόμμα του Α. Τσίπρα «παίρνει κεφάλι» στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ακρίβειας η ΝΔ διατηρεί βραχεία κεφαλή έναντι της ΕΛΑΣ (26,3% έναντι 23,2%)

Σε δεύτερο επίπεδο, και καθώς η κυβέρνηση συγκρούεται με της ΕΛΑΣ και για ζητήματα ηθικής και χρηστής διακυβέρνησης, προβληματισμός επικρατεί σε Μαξίμου και Πειραιώς για το εύρημα της GPO, ότι στη δεύτερη θέση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και που θα επηρεάσουν την ψήφο τους βρίσκονται τα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου με το εντυπωσιακό ποσοστό 49,9% (με την ακρίβεια να βρίσκεται στην κορυφή με σχεδόν 70%). Το συγκεκριμένο εύρημα «κουμπώνει» ανησυχητικά με την κατάρρευση της εμπιστοσύνης στον θεσμό της Δικαιοσύνης που αποτύπωσαν πρόσφατα οι τάσεις της MRB, όπου βρίσκεται στη 14η θέση κατάταξης, κάτω από θεσμούς όπως η οικογένεια, οι Ένοπλες Δυνάμεις ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα – αλλά πάνω από το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος κατρακύλησε στη 15η θέση, ενώ η διαφθορά θεωρείται ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες και στη μέτρηση της ALCO, και καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη μέτρηση της MARC.

Τρίτον, πλέον παγιώνεται μια πολύ αρνητική συνολική εικόνα για την κυβέρνηση: στην GPO σχεδόν 7 στους 10 ερωτηθέντες κρίνουν μάλλον αρνητικά/αρνητικά το κυβερνητικό έργο (68,6%), έναντι μόλις 31% που το κρίνει μάλλον/πολύ θετικά. Στη δημοσκόπηση της MARC το ποσοστό των αρνητικών απόψεων για την κυβέρνηση διαμορφώνεται στο 64%. Οι αρνητικές απόψεις για την κυβέρνηση κυριαρχούν και στη δημοσκόπηση της Metron Analysis που εξετάζει τομείς πολιτικής (47% στα γεωπολιτικά και τις διεθνείς σχέσεις, 67% σε ζητήματα καθημερινότητας, 73% σε ζητήματα δημοκρατίας και 75% στα θέματα της οικονομίας – μισθοί, ακρίβεια, κ.ο.κ.). Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με «γαλάζια» στελέχη, είναι ότι η αρνητική αυτή εικόνα μοιάζει να παγιώνεται σε πολύ υψηλά ποσοστά, με μικρές αυξομειώσεις.

Τέλος – και το στοιχείο αυτό αποτελεί πλέον έναν διαρκή «πονοκέφαλο» για Μαξίμου και Πειραιώς – ο «παράγοντας Σαμαράς» μοιάζει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις πολιτικές εξελίξεις, καίτοι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος. Αρχίζοντας από τη Metron Analysis, ένα 17% που αυτοπροσδιορίζεται ως «κεντροδεξιό» και ένα 24% που δηλώνει «δεξιό» εμφανίζεται πρόθυμο να στηρίξει ένα κόμμα με αρχηγό τον Μεσσήνιο πολιτικό. Ακόμα πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία των Τάσεων της MRB, όπου το 27,1% των πολιτών που στις ευρωεκλογές είχαν ψηφίσει ΝΔ δηλώνει ότι «σίγουρα ή μάλλον» θα ψήφιζε το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός. Τέλος, η GPO δίνει ποσοστό 12,3% πολιτών που δυνητικά θα στήριζαν ένα κόμμα Σαμαρά. Συνολικά, οι μετρήσεις δίνουν ένα διψήφιο ποσοστό δυνητικών ψηφοφόρων που θα στήριζε ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού – με τη ΝΔ να ανησυχεί ότι η διείσδυσή του στο κόμμα είναι διαρκώς αυξητική.

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