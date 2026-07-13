Στη Λέσβο ο Αλέξης Τσίπρας: Επτά χρόνια ακρίβεια, διαφθορά, κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

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Με επίκεντρο την άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην περιοχή Φανάρι της Λέσβου, όπου συνομίλησε με κατοίκους του νησιού και κατέγραψε τις ανησυχίες, τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους για τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, αλλά και την πορεία της περιφερειακής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) παρουσίασε τις θέσεις της παράταξης για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες.

Μέσα από την πρωτοβουλία «Τώρα Μιλάμε», ο Αλέξης Τσίπρας προβάλλει μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική διαδικασία, με στόχο την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την ανάδειξη του ανοιχτού διαλόγου ως βασικού στοιχείου της πολιτικής δράσης.

«Η διαφθορά είναι ο αόρατος φόρος στους πολίτες»

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα τρία μεγάλα βάρη της κυβέρνησης, «την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς».

Η διαφθορά είναι «ο αόρατος φόρος στους πολίτες», τόνισε, και συμπλήρωσε ότι «ποτέ ξανά η νύχτα δεν είχε έρθει τόσο κοντά στο Μαξίμου».

«Βλέπουμε εμβρόντητοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μας λένε, με τη γλώσσα των μαφιόζων, ότι “μπήκαμε μπροστά να φάνε τη σφαίρα για να σώσουν το αφεντικό”. Πού βρισκόμαστε; Στην Κολομβία βρισκόμαστε ή στην Ελλάδα; Και αναρωτιέμαι για πόσο άλλοτε θα ανέχονται, όχι οι προοδευτικοί πολίτες και οι δημοκρατικοί πολίτες, οι συντηρητικοί, ένθυμοι πολίτες, αυτή την εικόνα και αυτή την πραγματικότητα», σημείωσε.

Σε άλλο μέρος της ομιλίας του, ο ίδιος κατήγγειλε τις απευθείας αναθέσεις, λέγοντας: «Σήμερα, βγήκε στη δημοσιότητα ότι μόνο για το τρέχον εξάμηνο οι συμβουλευτικές εταιρείες που φτιάχτηκαν σαν τα μανιτάρια τα τελευταία χρόνια, που όταν εμείς ήμασταν στο Μαξίμου, υπήρχαν κάποιες και παίρνανε τον χρόνο 20 εκατομμύρια. Έχουν πάρει 2 δισ. τα τελευταία 6 χρόνια. Και μόνο για το τρέχον εξάμηνο εγκρίνονται κονδύλια ύψους 200 εκατομμυρίων, με απευθείας αναθέσεις σε συμβουλευτικές εταιρείες φίλων και συμπέθερων. Αυτή είναι η αλήθεια».

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