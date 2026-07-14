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14.07.2026 00:17

Έξι μήνες χωρίς τον Γιώργο Παπαδάκη: Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του – «Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας…»

14.07.2026 00:17
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Έξι μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη και ο γιος του, Φοίβος, τον τίμησε με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μία φωτογραφία από το 1999, στην οποία ποζάρει μαζί με τον αδελφό του στην αγκαλιά του πατέρα τους, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σε όσους έχουν ακόμη κοντά τους τους γονείς τους, προτρέποντάς τους να τους αγκαλιάζουν όσο μπορούν.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «1999… Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…».

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, καθώς συγκαταλεγόταν στις πιο εμβληματικές μορφές του χώρου, έχοντας συνδέσει την πορεία του με την ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.

Έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Την ίδια ημέρα είχε διακομιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό.

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ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 00:49
papadakis-giorgos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξι μήνες χωρίς τον Γιώργο Παπαδάκη: Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του – «Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας…»

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