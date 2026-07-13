«Η έκθεση δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση», λένε οι συνήγοροι των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Marfin

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«Ισχνά» χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας οι συνήγοροι των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Marfin.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν η Αννυ Παπαρρούσου και ο Θανάσης Καμπαγιάννης τόνισαν ότι μοναδικά στοιχεία της υπόθεσης, είναι το ανώνυμο email (το οποίο εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο όπως είπαν) που κινητοποίησε τις αρχές και «μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

Όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο με βάση αμερικανικά πρότυπα, το οποίο δεν καταλήγει καν σε ικανοποιητική διαβάθμιση «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων» αλλά βρίσκεται πολύ κάτω, στην μέση της κλίμακας, που αφορά μία μέτρια, μη ασφαλή ταυτοποίηση. «Έτσι γίνονται παιχνίδια με κινητά αντικείμενα» συμπλήρωσε.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι πρέπει να εντοπιστεί και να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση ο αποστολέας του email.

Οι συνήγοροι σημείωσαν ότι πολλά από αυτά που λέγονται και γράφονται «είναι ψέματα», ενώ ανέφεραν ότι αποφάσισαν να δώσουν συνέντευξη καθώς ακούστηκαν δηλώσεις περί του ότι «η υπόθεση εξιχνιάστηκε», γεγονός που πέραν άλλων θεμάτων θίγει το τεκμήριο αθωότητας.

Η κ. Παπαρρούσου, είπε ότι η σύλληψη της 46χρονης κατηγορουμένης έγινε ενώ είχε ήδη βγάλει εισιτήριο για να επιστρέψει από την Βρετανία στην Ελλάδα, όπως είχε ενημερώσει τις αρχές. Η συνήγορος είπε πως η σύλληψη της, έγινε ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο για την Αθήνα.

Στο πάνελ της συνέντευξης ήταν και ο Δημήτρης Κατσαρής, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση προσώπου, που μέσω ανώνυμης επιστολής είχε υποδειχθεί ως εμπλεκόμενος στον εμπρησμό της Marfin και αθωώθηκε ομόφωνα με αθωωτική εισαγγελική πρόταση. «Η σημερινή υπόθεση είναι της ίδιας έμπνευσης» ανέφερε ο δικηγόρος, λέγοντας πως εγείρονται ερωτήματα για «την σοβαρότητα και αυτής της δικογραφίας».

Tην Τρίτη στα δικαστήρια του Γουέστμινστερ η 46χρονη

Εντωμεταξύ, η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit – NEU). Η 46χρονη, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, καταζητείτο από τις ελληνικές αρχές για υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, καταλήγει η δήλωση της NCA.

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