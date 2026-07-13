Πανελλαδικές: Οι προβλέψεις για το πώς διαμορφώνονται οι Βάσεις σε 100 σχολές

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Με τους μαθητές να έχουν τις βαθμολογίες των πανελλαδικών στα χέρια τους και έτοιμους να συμπληρώσουν – με οδηγίες και παραινέσεις από τους εκπαιδευτικούς τους – τα μηχανογραφικά, το ενδιαφέρον στρέφεται στις εκτιμήσεις για το πού θα κινηθούν οι Βάσεις.

Τις Βάσεις λοιπόν σε 100 και των 4 επιστημονικών πεδίων δημοσιεύουν σήμερα τα ΝΕΑ, βασιζόμενα σε ανάλυση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Πολύτροπη και σε μία ανάλυση από την χημικό μηχανικό Δάφνη Δασκαλάκη Μουντάνου.

Ιδού η σύνοψη ανά επιστημονικό πεδίο και οι σχετικοί πίνακες, όπως τους παρουσιάζει η εφημερίδα:

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)

Οι επιδόσεις – σε σύγκριση με το 2025 – είναι ελαφρά καλύτερες στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ελαφρά χειρότερες στα Αρχαία Ελληνικά, καλύτερες στην Ιστορία και ελαφρά καλύτερες στα Λατινικά.

Οι βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών (Νομικές, Ψυχολογίες) αναμένεται να παρουσιάσουν σχετικά μικρές μεταβολές, καθώς η ζήτησή τους παραμένει διαχρονικά υψηλή.

Η κατανομή των υψηλών βαθμολογιών είναι οριακά καλύτερη από το 2025, αλλά με μικρότερο πλήθος υποψηφίων.

Στις υψηλόβαθμες σχολές οι βάσεις ίσως υποχωρήσουν λίγο, χωρίς όμως να εμφανίσουν σημαντικές διαφορές από αυτές του 2025.

Οι σχολές μεσαίας βαθμολογικής ζώνης είναι πιθανότερο να εμφανίσουν μεγαλύτερες αυξομειώσεις, ανάλογα με την κατανομή των επιδόσεων και τις αλλαγές στον αριθμό εισακτέων.

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Πολυτεχνικές Σχολές)

Οι κορυφαίες πολυτεχνικές σχολές (όπως του ΕΜΠ) εμφανίζουν ιστορικά σχετικά μικρή διακύμανση στις βάσεις τους. Οι μεταβολές εξαρτώνται κυρίως από το πλήθος των υποψηφίων που συγκεντρώνουν πολύ υψηλές επιδόσεις στα Μαθηματικά και τη Φυσική, καθώς και από τις μεταβολές στους εισακτέους.

Οι σχολές της μεσαίας βαθμολογικής κλίμακας είναι πιο ευαίσθητες στις αλλαγές της κατανομής των μορίων.

Στην κλίμακα 16-20, το 2026, οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στη Χημεία και στα Μαθηματικά.

Στη Φυσική είναι θεαματικά καλύτερες από τις αντίστοιχες του 2025 και αυτό θα ανεβάσει αρκετούς μαθητές.

Δεδομένου ότι δύσκολα οι ίδιοι υποψήφιοι αρίστευσαν και στα τέσσερα μαθήματα και ότι το απόλυτο πλήθος των υποψηφίων που έχουν στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία βαθμό άνω του 17 κυμαίνεται στα επίπεδα του 2025 και όχι του 2023, οι ΗΜΜΥ θα κινηθούν με ήπια άνοδο, ενώ οι Μηχανολόγοι, οι Χημικοί και οι Ναυπηγοί Μηχανικοί ενδέχεται να έχουν σχετικά μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τη βάση του 2025.

Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία όμως δεν επιτρέπει εύκολα να ξεπεραστούν τραγικά οι βάσεις του 2023, αφού φαίνεται να έχει διευρυνθεί η δεξαμενή των υποψηφίων με υψηλά αλλά όχι ακραία μόρια.

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)

Οι ιατρικές, οδοντιατρικές και οι υπόλοιπες σχολές υγείας παρουσιάζουν συνήθως τη μικρότερη μεταβλητότητα από χρονιά σε χρονιά, καθώς οι επιδόσεις διαχρονικά αγγίζουν το άριστα.

Οι επιδόσεις των υποψηφίων στην κλίμακα 16-20 είναι πολύ καλύτερες στη Φυσική και στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Είναι χειρότερες στη Χημεία και αρκετά χειρότερες στη Βιολογία σε σύγκριση με το 2025.

Οι σχολές υγείας θα κινηθούν ανοδικά, ηπιότερα όμως από του 2ου Πεδίου.

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομία και Πληροφορική)

Οι βάσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές της κατανομής των υψηλών βαθμολογιών και στις αλλαγές του αριθμού εισακτέων.

Οι επιδόσεις των μαθητών/-τριών, στην κλίμακα 16-20, είναι αμυδρά καλύτερες στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και στα Μαθηματικά, παρόμοιες στην Πληροφορική, ενώ είναι πολύ χειρότερες στην Οικονομία.

Και εδώ φαίνεται ότι θα υπάρξουν αυξομειώσεις σε σχέση με το 2025. Παρότι το πλήθος υποψηφίων αυξάνεται, η υψηλή βαθμολογική ζώνη υποχωρεί καθαρά. Η εικόνα αυτή δίνει πτωτική τάση, κυρίως σε σχολές που εξαρτώνται από υψηλές επιδόσεις στην Οικονομία.

Οι σχολές Πληροφορικής και Οικονομικών ενδέχεται να παρουσιάσουν διαφορετική συμπεριφορά ακόμη και όταν ανήκουν στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο, λόγω διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας και διαφορετικής ζήτησης και επικάλυψης πεδίων προέλευσης.

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